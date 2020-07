Taksist Šveđanima vožnju od Zadra do Splita naplatio 3250 kuna

“Čim su izišli iz aviona, oderali su ih. Prvi kontakt s Hrvatskom im je bio taksist koji im je naplatio uslugu prijevoza 3250 kuna. Nije u redu naplatiti neku uslugu nerealno, samo zato što je riječ o turistima koji dolaze, primjerice, iz Švedske, gdje je standard znatno bolji nego kod nas”, komentirao je Milivoj Topić, predsjednik Ceha prijevoznika pri Obrtničkoj komori u Splitu.

Dodaje kako cijena od 3250 kuna odgovara za putovanje od Splita do Zagreba, a ne od Zadra do Splita. Kaže i da je taksist cijenu koju je naplatio Šveđanima opravdao plaćanjem parkinga u zračnoj luci.

“Prije liberalizacija cijena za prijevoz od Zadra do Splita je bila oko 1300 do 1400 kuna, za jednog do četiri putnika u automobilu”, dodaje.

Na računu koji je platio par iz Švedske ne stoji uopće kilometraža niti ikakav sličan podatak, već samo da usluga prijevoza košta 3250 kuna. Riječ je o obrtu registriranom u Zadru,piše Index

