Doktor objasnio: Zašto neki imaju koronu, a test im bude negativan

“Testovi imaju svoja ograničenja. Ako govorimo o PCR testu, on je veoma pouzdan test koji otkriva da je virus prisutan. U uzorku može da se desi da virus bude u plućima i izaziva teške tegobe, da ima potrebu za respiratorom, ali da je u tom trenutku iščezao iz ždrela odakle je uzet bris i zato je lažno negativan rezultat. Suština je, ako je klinička slika jasna da se test ponavlja”, objasnio je srbijanski ljekar dr. Srđa Janković.

Dodao je i da lažno negativan rezultat može da se desi i pri kraju infekcije.

“Dešava se da dođe do novog razbuktavanja količine virusa koji se opet umnoži. Ima slučajeva da je neko preboleo virus proletos, pa opet oboleo. Ne znamo da li je nova infekcija, ali je moguće, važno je sa kolikom učestalošću se to dešava, većina ima imunitet pa se to javlja sporadično”, rekao je dr Janković.

Kada je reč o testovima na antitijela, Janković je objasnio da ako je test IGG pozitivan, znači da je osoba bila ranije pozitivna na koronavirus i da ga je preležala.

Klinička slika infekcije kod pacijenata je raznolika.

“Može da bude asimptomatskih slučajeva, da čovek nema nikakve tegobe, da to ne oseti i stvori antitela. Ne savetujem one koji imaju antitela da se ne štite jer ne znamo koliko dugo antitela štite. Isto je moguće da nastane upala pluća ili da osoba ima simptome prehlade. Postoji čitav raspon simptoma, zavisi od faktora rizika kao i količine virusa koju je neko udahnuo”, kazao je dr Janković i dodao da je kod nekih pacijenata bilo i stomačnih tegoba.

On je rekao i da je jako bitno da se ljudi na vrijeme jave ljekaru.

“Postoji indikacija za testiranje, oni s karakterističnim simptomima s visokom verovatnoćom korone imaju prednost. Ostali treba da se jave lekaru u COVID ambulantama, da se proveri njihovo zdravstveno stanje. Cilj trijaže jeste da se odvoje oni kojima treba lečenje u bolnici od onih koji mogu da se leče kod kuce. Bolest je nepredvidiva i može se pogoršati bez najave, pa je bitno da budu u kontaktu sa lekarom”, naglasio je dr. Janković, piše “Blic“.

Facebook komentari