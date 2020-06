Otkriveno šta se dešavalo pred smrt doktorice Violete Ašanin

Doktorica Violeta S. A. (50) iz Beograda, vlasnica klinike za estetsku hirurgiju i jedan od najboljih plastičnih hirurga u Srbiji, potpuno se promijenila prije nego što se u nedjelju ubila nožem u luksuznom stanu u centru Beograda.

Njeni rođaci i prijatelji ispričali su policajcima da je ona pred smrt počela čudno da se ponaša, imala je problema na poslu, zapostavila je kliniku i počela često da izlazi. Tek nakon tragedije zaključili su da je Violeta tim ponašanjem zapravo potiskivala neke probleme, ali niko iz njene okoline nije znao šta je zaista tišti i da će se to završiti kobno.

Nisu slutili tragediju

Izvor iz istrage kaže da je, sudeći po izjavama najbližih Violetinih rođaka i prijatelja, ona počela da se mijenja još krajem prošle godine.

– Navodno, u oktobru 2019. njen muž je potpuno preuzeo kontrolu nad klinikom za estetsku hirurgiju, koju je još 2000. osnovala Violeta. Ostalo je nepoznato da li su oni to uradili u dogovoru, ili je to bilo na insistiranje muža, pa ju je to pogodilo. Nekoliko mjeseci kasnije, prema izjavama rođaka i prijatelja, desilo se još nešto što je pogodilo čuvenu doktoricu. Njena bliska prijateljica, koja je radila kao hirurg na toj klinici, dobila je otkaz – kaže sagovornik.

Impresivna biografija

Violeta je završila studije na Medicinskom fakultetu u Beogradu, kao i specijalizaciju i master studije, poslije čega je stekla i zvanje doktora medicinskih nauka. Radila je najprije na Institutu za kardiovaskularne bolesti “Dedinje” i VMA, a profesionalno iskustvo iz oblasti plastične hirurgije stekla je usavršavanjem u bolnicama u Italiji, Kanadi, Grčkoj, Rusiji, Brazilu i SAD. Otvorila je 2000. godine privatnu kliniku za estetsku hirurgiju, koja je u međuvremenu postala jedna od najboljih u zemlji.

Violeta je, prema njegovim riječima, tada počela sa čestim noćnim izlascima.

– Bliski prijatelji su primijetili da se ona drastično mijenja, kao da je pritiskaju neki problemi. Pomislili su da joj je teško što joj je usporio posao prethodnih mjeseci zbog epidemije koronavirusa, ali je ona počela i psihički da se mijenja. Njeni najbliži su primijetili da više nije odavala utisak pozitivne i nasmijane osobe, kakva je bila do prošle godine. Međutim, nikom ni na kraj pameti nije palo da će dići ruku na sebe – dodaje sagovornik.

Šta se tačno dešavalo u Violetinoj glavi uoči samoubistva, ostaće obavijeno velom tajne. Ona je kobnog dana krišom uzela nož i ponijela ga u kupatilo, dok su u stanu bili njeni muž i sin iz prvog braka. Zatim se dva puta ubola u grudi, pri čemu je iz drugog puta zarila sebi sječivo u srce i preminula.

Poslije izvjesnog vremena, Violetini muž i sin su se zabrinuli što je nema i što se ne odaziva, pa su razvalili vrata kupatila i zatekli strašan prizor, prenosi “Alo!“.

Facebook komentari