Svi koji žele ući u Hrvatsku moraju biti testirani na koronavirus, test ne smije biti stariji od 24 sata

“Oni koji će htjeti ući u Hrvatsku morat će napraviti u svojoj zemlji PSR test koji ne smije biti stariji od 24 sata. Samo s tom potvrdom moći će ući u zemlju. To je osiguranje. Test je visoko pouzdan, ali nije 100 posto siguran pa moramo biti oprezni”, rekla je Markotić za Dnevnik HRT-a.

Isto je potvrdio i direktor Hrvatskog zavoda za javno dravstvo,Krunoslav Capak, gostujući u Dnevniku Nove TV.

“Mi smo prije dosta vremena došli na mjeru da oni koji dolaze moraju ići u samoizolaciju na 14 dana. No, pokazalo se da oni koji rade u pograničnom području pitaju da prekinu samoizolaciju i to smo prakticirali neko vrijeme. No, to se pokazalo komplicirano. Pa smo uveli da mogu doći na 72 sata. Za produženi vikend je ušlo u Hrvatsku nešto više od 2.000 ljudi. Sada će svako morati imati potvrdu da je napravio test na virus i samo pomoću takve potvrde će moći ući u Hrvatsku”, rekao je Capak.

Ministar zdravstva Hrvatske, Vili Beroš, ranije je kazao da su osobe koje su ušle u Hrvatsku tokom produženog vikenda ostvarile kontakte i na taj način doprinijele širenju zaraze, prenosi “Klix“.

