Presedan: Jedan film će istovremeno biti prikazan na RTS-u i HRT-u

“Dnevnik Diane Budisavljević”, nagrađivani film scenarstkinje i režiserke Dane Budisavljević biće prikazan od 20 sati na HRT-u 1, odnosno od 21 čas na RTS-u. Film se emituje na dan kada se obilježava sjećanje na proboj posljednje grupe zatočenika Jasenovca, ujedno i dan sjećanja na sve žrtve i preživjele zatočenike tog ustaškog logora.

Sama autorica izjavila je kako je istovremeno emitovanje presedan

“Mislim da je to presedan da se film prikazuje isti dan i na RTS-u i HRT-u. Jako me zanima reakcija tv publike koja je sasvim nešto drugo od festivalske. To će biti i pokazatelj koliko smo i kao društvo spremni za ovakve teme. Imam velike nade.Važno je da nas ovakve priče opominju, ali i podsjećaju na najbolje ljude u najgorim vremenima. Koliko god to zvučalo kao klišej, ali važno je da se povijest ne ponavlja i da se shvati da se ratovima ništa ne rješava. To je neka moja misija. Diana je za to jako dobar primjer i velika inspiracija”, rekla je autorica filma za Jutarnji list.

Više o samom filmu pogledajte ovdje

loading...

Facebook komentari