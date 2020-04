Čovjek umro na kućnom pragu: “Zvali smo Hitnu, nisu došli”

Prema informacijama kojima raspolaže portal Ploče Online, u noći sa subote na nedjelju muškarac radi kojeg je Hitna bila pozvana na intervenciju u Rogotinu umro je na kućnom pragu.

Muškarac je imao otežano disanje i jake bolove u prsima. Kažu da su im u centru za COVID u Pločama odbili doći uz obrazloženje kako nemaju adekvatno vozilo ni opremu za postupanje s potencijalnim COVID-19 zaraženim osobama, prenosi “24sata“.

Pola sata nakon poziva, piše Ploče Online čovjek umire doslovno na kućnom pragu. Mrtvozornik je konstatirao smrt.

Na cijeli slučaj upozorila je Udruga za očuvanje tradicijskih vrijednosti iz Rogotina, a sve su objavili na svom Facebook profilu. Njihovu reakciju i detalje događaja prenosimo u cijelosti:

Kako već neki od vas znaju, sinoć je preminuo naš dragi sumještanin Vjeko Franičević. S velikom brigom i tugom želimo se malo osvrnuti na sinoćnje događaje. Naime, barbi Vjeki je pozlilo oko ponoć – ponoć ipo, uspio je dozvati prvoga susjeda u pomoć. Susjed u toj cijeloj situaciji zove broj službe koje se prve sjetio. Dobio je PP (policijsku postaju) Ploče koji ga upućuju na broj 112 Dubrovnik. Potom susjed uspijeva dobiti županijski centar – 112 Dubrovnik. Službeniku govori da je njegovu susjedu pozlilo, da ostaje bez zraka i da mu treba hitna pomoć. Službenik centra 112, ne znamo na osnovu točno čega, zaključuje da su to simptomi Covida-19 te mu daje broj tzv. „centra za Covid u Pločama“. Susjed, naravno sa željom da čovjeku ŠTO PRIJE dođe bilo kakva pomoć, zove i taj broj. Na tom broju gospođa iz gore spomenutoga „centra“ dobronamjernome susjedu govori da oni neće izaći na teren JER NEMAJU OPREMU!

Dok je susjed obavio sve te, očito besmislene, razgovore, naš barba Vjeko je preminuo. Susjed ponovno zove policiju u Pločama koja izlazi na „teren“ s jednim doktorom (mrtvozornikom) nakon cca pola sata, utvrđuje se smrt, pregledava se pacijent te naposljetku njegovo tijelo odvoze vatrogasci (zbog mjera predostrožnosti). Našem dragom barba Vjeki nije prethodnih dana utvrđena zaraza Covidom-19. Još uvijek ne znamo od čega je točno preminuo, možda od srčanog udara ili sl. Također još uvijek ne znamo zašto nadležne službe nisu izašle na teren kada se radilo o hitnom slučaju.

Ovim tekstom ne optužujemo i ne prozivamo nikoga, već kao zabrinuti sumještani tražimo odgovore na pitanja koja nam se nameću nakon ovoga tužnog događaja! To su:

1) KOJI BROJ MOŽEMO NAZVATI U HITNIM SITUACIJAMA?

2) HOĆE LI SLUŽBE UOPĆE IZLAZITI NA TEREN U HITNIM SLUČAJEVIMA JER NARAVNO NE MOGU ZNATI IMA LI NETKO COVID-19 ILI NE?

3) ČEMU SLUŽI TZV. „CENTAR ZA COVID“ U PLOČAMA AKO NEMA OPREMU I AKO NE IZLAZI NA TEREN ČAK NI ONDA KADA SUMNJANJU NA ZARAZU?

Što ovaj slučaj govori već zabrinutim građanima? Govori da smo u ovakvim i sličnim hitnim situacijama OČITO prepušteni sami sebi imali mi koronavirus ili ne! Također, ako su službenici na osnovu jednoga razgovora sa šokiranim susjedom u toj situaciji već ustanovili (ne znamo na osnovu čega) da barba Vjeko ima koronavirus, ZAŠTO NAKON SVEGA NISU SUSJEDA I SVE NJEGOVE KONTAKTE OBAVIJESTILI I DALI MJERU SAMOIZOLACIJE???

I najvažnije pitanje je:

4) ZAŠTO SLUŽBE NISU IZAŠLE NA TEREN PO POZIVU U POMOĆ?

Sve smo ove informacije dobili od susjeda koji je bezuspješno pokušao pomoći barbi Vjeki. Je li pokojnik uopće bolovao od Covida-19? E to je pitanje koje će, nadamo se, istražiti za to nadležna tijela. Možda pokojniku nije bilo pomoći i da je došla pomoć na vrijeme (ali nije nitko). No nama ostaje samo strah i pitanje hoće li onda i svi drugi hitni slučajevi završiti na jednak način?

Iskrena sućut obitelji i prijateljima, a svima vama želimo puno zdravlja! Posebne zahvale ovim putem idu policajcima i trgovcima, i svima onima koji su svakodnevno NA TERENU bez prevelike zaštite.

Članovi UOTV-a Rogotin

