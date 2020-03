Nedugo nakon potresa u 20:54 sata osjetilo se još jedno blaže podrhtavanje, piše “N1“.

Kako javlja “EMSC”, potres je bio 3,7 po Richteru.

Felt #earthquake (#potres) M3.7 strikes 7 km N of Zagreb – Centar (#Croatia) 2 min ago. Please report to: https://t.co/qi2aF2Z0eL pic.twitter.com/oqyg4u1isS

— EMSC (@LastQuake) March 24, 2020