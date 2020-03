Srbija: Potvrđen 31 slučaj zaraze korona virusom

“U Republici Srbiji je do osam sati 13. marta 2020. godine registrovano ukupno 31 potvrđen slučaj Covid-19. Do osam sati 13. marta u nacionalnoj referentnoj laboratoriji Instituta Torlak testirano je ukupno 214 osoba koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja. Od posljednjeg izvještaja do osam sati 13. marta testirani su uzorci 29 osoba od kojih je sedam bilo pozitivnih na novi korona virus“, saopštili su Ministarstva zdravlja Srbije.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) 11. marta je zbog širenja korona virusa proglasila ‘globalnu pandemiju‘. Od Covid-19 u svijetu je umrlo više od 4.600 ljudi, a potvrđeno je više od 125.000 slučajeva zaraze korona virusom u više od 115 zemalja, naveli su iz WHO-a.

