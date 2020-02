Kolinda Grabar Kitarović uputila oproštajnu poruku: “Ponosna sam na učinjeno”

Obraćanje Predsjednice Republike Hrvatske u prigodi završetka mandata

Drage Hrvatice i Hrvati u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i diljem svijeta,Dragi hrvatski državljani, Na današnji dan prije pet godina položila sam predsjedničku prisegu. Obvezala sam se raditi na dobrobit hrvatskog naroda i svih hrvatskih državljana. Privodeći kraju svoj petogodišnji mandat, želim vam se obratiti riječima zahvale, optimizma i ponosa. Hvala prije svega svim vama dragim državljankama i državljanima diljem domovine i svijeta. Hvala na suradnji čelnicima državnih i drugih institucija, mojim suradnicima, kao i svima koji ste mi upućivali riječi potpore ili kritike. Hvala svima koji ste mi iskazivali gostoprimstvo diljem domovine i svijeta. Ponosna sam na učinjeno. Predsjedničku dužnost obnašala sam s dubokim uvjerenjem kako su političke, moralne i kulturne vrijednosti kojima smo se stoljećima vodili u borbi za nacionalnu slobodu i državnu neovisnost, a posebice u Domovinskom ratu, uporište izgradnji snažne države i pravednog društva. Interese hrvatskoga naroda, države i svih državljana branila sam i promicala dostojanstveno i odgovorno, kako mi je nalagao Ustav, iznad bilo čijih i bilo kakvih parcijalnih interesa. Ime Hrvatske i hrvatskoga naroda bilo mi je svetinja. O svima nama pa tako i o mojemu radu jednoga će dana, s potrebnim odmakom, objektivno progovoriti povijest.Stanje u društvu i državi koje sam bila zatekla tražilo je od mene što jasnije određenje ključnih prioriteta državne politike, počevši od demografske revitalizacije i jačanja domovinske sigurnosti, preko ublažavanja društvenih podjela do čvršćeg pozicioniranja u međunarodnoj politici. Predlagala sam rješenja za probleme decentralizacije, ukupnog gospodarskog razvoja i ravnomjernog regionalnog razvoja, brendiranja, obrazovanja, socijalne pravde, iseljeništva, skrbi za Hrvate u Bosni i Hercegovini i susjednim državama, kao i vanjskopolitičke inicijative. Osobitu pozornost posvetila sam našem međunarodnom položaju. On je danas bolji nego ikada. Smatrala sam kako našem članstvu u Europskoj uniji i NATO-savezu treba dati dodanu vrijednost. Stoga sam pokrenula Inicijativu triju mora. Time sam našoj vanjskoj politici u ruke dala kvalitetan alat jačanja hrvatskog položaja na međunarodnoj sceni, prije svega u okviru Srednje Europe i Mediterana. Hrvatska danas razmišlja hrvatski, a djeluje europski i globalno. Ovo je jubilarna godina naše demokracije i pobjede u Domovinskom ratu. Ostvarili smo temeljne povijesne ciljeve i težnje. No čekaju nas novi, možda i veći izazovi. Koliko ćemo napredovati, ovisi o ciljevima koje postavimo i volji da ih ostvarimo. Hrvatska koja živi, a ne umire; Hrvatska koja skrbi o svakom Hrvatu i svakom građaninu, Hrvatska koja je sigurna i koja čvrsto stoji u svijetu – to je Hrvatska koju sam željela i koju želim.Čvrsto sam uvjerena kako nam temeljne odrednice politike nacionalne pomirbe i zajedništva i dalje moraju biti putokazi u izgradnji države. Izazovi s kojima se suočavamo, posebice demografski, i oni koji će doći zahtijevaju i zahtijevat će od nas visok stupanj političkog suglasja i nacionalnog zajedništva. Snažno sam promicala našu samosvijest. Hrvatska nije usputno stvorena – ona ima sve povijesne razloge postojati. Hrvatska nije mala, nemoćna, ni neuspješna država. Povlastica je u njoj živjeti. Ona je izraz najboljih odlika našega duha, nepresušno vrelo optimizma za budućnost.Budućnost je u našim rukama. Njezino smo jamstvo svi mi, ali prije svega naša djeca i mladi. Oni zavrjeđuju najveću pažnju i skrb. Zato sam svoj mandat velikim dijelom posvetila njima. Otvorimo im perspektivu, pružimo im priliku za što bolje obrazovanje, za obiteljski život i roditeljstvo, za rad i profesionalni uspjeh. Moramo se zajednički više posvetiti modernizaciji društva i države. Obrazovanje i sustav znanosti, državna uprava, politički sustav, socijalni i zdravstveni sustav – ta i druga područja traže odlučne reforme. Moramo graditi državu odgovorniju građanima, sa što manje administriranja i političkog arbitriranja, što je najveći generator korupcije. Država treba biti servis svojim državljanima, a ne represivni aparat, koji koči život i razvoj. Moramo promicati predodžbu moderne stabilne države, koja se hrabro nosi s izazovima i aktivno sudjeluje u međunarodnim procesima. Svatko od nas u ostvarivanju tih ciljeva ima određenu dužnost i odgovornost. Osobno ću i dalje poticati duh zajedništva, društvene odgovornosti, optimizma i nacionalnog ponosa. Bila sam vaš četvrti predsjednik i prva predsjednica. Za koji dan dužnost predsjednika preuzet će gospodin Zoran Milanović. Nadam se kako će i dalje jačati ustavni položaj i društveni ugled institucije Predsjednika Republike i umnožiti baštinu uspjeha svojih prethodnika. Želim mu svaki uspjeh jer će to biti hrvatski uspjeh. Zaključujem svoj mandat Predsjednice Republike s dubokom vjerom u dobru budućnost naše Hrvatske i hrvatskoga naroda. Svima vama, dragim hrvatskim državljanima i svim mojim sunarodnjacima u domovini i diljem svijeta želim svako osobno i obiteljsko dobro. I neka nam živi naša jedina i vječna Hrvatska!

