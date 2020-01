Advokat splitskog ubice: Boji se da mu se sprema osveta

Tamo će ga Šerić, kako je ranije rekao, odmah danas i posjetiti.

No Šerić je u novom razgovoru za “Index” otkrio svoje bojazni da se njegovom branjeniku sprema osveta.

Sprema se reakcija druge strane. Ne mogu to objasniti jer ako to ne može policija objasniti, ne mogu ni ja. Čuju se takve informacije, nešto se čuje, ali ne bih volio biti rekla-kazala”, rekao je Šerić potvrdivši da se ubici sprema osveta.

No ipak je malo pojasnio svoju izjavu.

On je već na putu za Zagreb. To se nikad ne događa isti dan, to vam govorim iz iskustva. Očito je da postoje opravdane okolnosti da se ne želi ni da on jednu noć prenoći u okružnom zatvoru u Splitu – rekao je Šerić.

Poznatog advokata angažirala Fejs grupa podrške ubici

U ranijem razgovoru Šerić je Indexu otkrio da ga je angažirala grupa na Facebooku.

“Mene je angažirala ova grupa za podršku Filipu Zavadlavu”, rekao je.

“Kakva grupa?” pitali smo.

“Pa imate je na internetu, ima 16 hiljada fanova”, rekao je Šerić potvrđujući ono što nam je teško bilo povjerovati na prvu, da ga je doista angažirala Facebook grupa podrške Zavadlavu.

Šerića smo još pitali ima li već kakav plan za odbranu.

Imam, ali ne mogu detaljnije komentirati. Prvo ću ga posjetiti, to je prva stvar. Imam kompletne informacije o slučaju, kontaktirao sam i županijskog državnog odvjetnika i suca istrage – rekao je Šerić.

Pitali smo ga i u kakvom je stanju osumnjičeni ubica te je li potpuno izgledno da će biti poslan u Zagreb.

Tako je. Trenutno danas nije ubrojiv, to je stanje danas, a kakvi će biti rezultati vještačenja i nalazi u Svetošimunskoj, to ćemo vidjeti – poručio je Šerić.

Ubici određeno mjesec dana istražnog zatvora

Županijsko državno odvjetništvo je Zavadlavu određen jednomjesečni istražni zatvor.

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv hrvatskog državljanina (1995.) zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio, u sticaju, tri kaznena djela teškog ubistva iz članka 111. stavak 1. točka 4. i kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom iz članka 215. stavak 1. Kaznenog zakona u svezi s člankom 51. KZ-a – saopćilo je Županijskog državno odvjetništvo.

Postoji osnovana sumnja da je okrivljeni 25-godišnjak 11. januara 2020. na području Županije splitsko–dalmatinske; prema prethodno donesenoj odluci i planu, a u cilju bezobzirne osvete prema većem broju osoba iz narkomanskog miljea koji su iznuđivali, prijetili i fizički napadali njegovog brata i njega osobno; na protupravan način nabavio automatsku pušku s većom količinom streljiva.

Osnovano se sumnja da je okrivljeni 25-godišnjak oko 15,35 sati naoružan navedenom puškom došao na predio Velog Varoša u Splitu i, kad su se u kretanju na motociklu marke Yamaha pojavili vozač (1995.) koji je upravljao navedenim motociklom i suvozač (1982.), u namjeri da ih liši života, prema njima ispalio više rafalnih i pojedinačnih hitaca. Na mjestu događaja je od zadobivenih ustrijelnih i prostrijelnih rana preminuo vozač (1995.) dok je suvozač (1982.) zadobio teške tjelesne ozljede od kojih je, pored pružene žurne liječničke pomoći, preminuo u Kliničkom bolničkom centru Split. Okrivljeni 25-godišnjak se nakon toga udaljio u smjeru obližnje ulice u kojoj je na motociklu marke Suzuki zatekao muškarca (1995.) te je, u namjeri da i njega liši života, prema njemu ispalio više hitaca, uslijed čega je on preminuo od zadobivenih tjelesnih ozljeda na mjestu događaja.

