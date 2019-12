Novi detalji: Roditelji Malčanskog berberina prijavili njegov nestanak, on za to vrijeme skovao jezivi plan

U petak ju je oteo ukradenim kolima, odveo u jednu zemunicu, zvjerski je zlostavljao, pa je danima vodio sa sobom po napuštenim vikendicama. Nađeni Monikini ranac, kosa i tragovi njene povraćke, kao i ostaci hrane i posteljine.

Stotine policajaca i mještana već sedmi dan tragaju za Ninoslavom Jovanovićem (46), zvanim Malčanski berberin, koji je u petak oteo malu Moniku Karimanović (12) u Brzom Brodu kod Niša!

Ovaj višestruko osuđivani manijak, koji uživa u šišanju i silovanju djevojčica, mjesecima je planirao Monikinu otmicu. Oteo ju je u petak ujutro ukradenim autom, pa je odveo u unaprijed pripremljenu zemunicu u šumi, gdje se cijeli dan iživljavao nad njom! Zatim ju je danima vodio sa sobom po napuštenim vikendicama u okolini Svrljiga i Knjaževca! Posljednji put viđen je juče u knjaževačkom selu Orešica kako vuče djevojčicu niz prugu, ali niko od mještana nije smio da joj priskoči u pomoć!

Nestao u junu

Izvor iz istrage kaže da je Jovanović u junu, par mjeseci poslije izlaska iz zatvora, nestao iz porodične kuće u Malči, a njegovi roditelji su tada prijavili njegov nestanak.

– On se polako i temeljno pripremao za otmicu. Iskopao je zemunicu u okolini Malčanske petlje, a zatim je u Malči ukrao bijeli “fijat punto”. Onda je u petak u 7.25 u Brzom Brodu na ulici presreo malu Moniku, koja je išla ka školi. Ugurao ju je u auto i najprije odvezao do jednog seoskog groblja u Malči, gdje je ostavio vozilo, a potom je odveo djevojčicu do šume, u zemunicu – objašnjava izvor.

Sudeći po tragovima nađenim u toj zemunici tokom potjere, otmičar i djevojčica su tamo bili do subote ujutro.

– U zemunici su nađeni Monikin školski ranac, vreće za spavanje i ostaci hrane. U blizini zemunice pronađeni su i tragovi djevojčicine povraćke, što ukazuje da je bila se*sualno zlostavljana, ali za to još nema čvrstih dokaza. Nakon što su napustili zemunicu, Jovanović je vodio Moniku po napuštenim vikendicama u okolini Svrljiga, svaki dan mijenjajući novu kuću bježeći od potjere – objašnjava sagovornik.

Malčanski berberin je, kaže on, iz Svrljiga potom prešao na teritoriju Knjaževca. Poslednji put viđen je u ataru sela Orešica kako vuče djevojčicu uz prugu, ali niko nije smio da im priđe. Monika je na sebi imala crnu jaknu sa kapuljačom preko glave. O tome je obavještena policija, nakon čega su otkriveni novi tragovi u jednoj napuštenoj kući u tom selu.

– U toj kući je otkrivena Monikina kosa, što znači da ju je Jovanović ošišao i, sasvim moguće, se*sualno zlostavljao, jer je na isti način i ranije tako silovao djevojčice. U kući je pronađena i posteljina na kojoj je spavao, kao i ostaci hrane. Policajci su u tom kraju takođe otkrili još nekoliko obijenih kuća iz kojih je nestala hrana – navodi on.

Prema poslednjim informacijama, koje su stigle neposredno prije zaključenja ovog broja “Informera“, Jovanović je lociran u jednom brdskom zaseoku u okolini Knjaževca.

Inače, u potjeri za manijakom i otetom djevojčicom učestvovalo je više od 200 policajaca i pripadnika specijalizovanih službi. Cijeli teren od Niša preko Svrljiga i Knjaževca preletan je bezbroj puta helikopterima, a angažovani su i psi tragači, kao i specijalne termovizijske kamere.

Podsjetimo, Jovanović je od rane mladosti hapšen zbog prevara i krađe, a prvi put je osuđen zbog silovanja jedne žene još 1995, i to na 12 godina robije. Međutim, Vrhovni sud mu je smanjio tu kaznu na 10 godina i monstrum se našao na slobodi 2005. Poslije samo dva mjeseca, oteo je 12-godišnju kćerku svog poznanika iz Malče i odveo je u jednu napuštenu kuću. Tamo ju je ošišao i naredio joj da se skine gola, prijeteći joj da će joj izvaditi oko i ubiti majku i brata ako ga ne posluša. Potom ju je skoro cijelu noć zvjerski silovao, pri čemu ju je deflorisao, a onda ju je pustio da ode kući.

Samo četiri dana kasnije, napao je i jednu devojčicu u selu Gornja Vrežina. Oteo ju je i odveo u vinograde, gdje joj je naredio da se skine, ali ona je počela da zapomaže i vrišti. To su čuli mještani koji su radili na obližnjim njivama i priskočili su joj u pomoć, a manijak je pobjegao u pravcu Svrljiga.

Šišanje ga uzbuđuje

Poslije opsežne potjere monstrum je uhapšen, a pred sudom je priznao da ga šišanje djevojčica se*sualno uzbuđuje. Vještaci su utvrdili da nije duševno obolio, ali da ima psihopatsku strukturu ličnosti. Ocijena neuropsihijatra vještaka na suđenju bila je nedvosmislena: postoji velika vjerovatnoća da će ponovo silovati čim se bude našao na slobodi.

Jovanović je zatim osuđen na 15 godina zatvora, uz komentar sudije Radomira Mladenovića da mu je žao što mu je “zakon vezao ruke, pa ne može da mu dosudi veću kaznu, iako je zaslužuje”.

Uslijedio je, zatim, šokantan obrt, jer je Vrhovni sud Srbije ponovo smanjio kaznu monstrumu i pustio ga na slobodu poslije 12 godina. Uslijedilo je neshvatljivo obrazloženje da je vremenski razmak između silovanja bio veći od deset godina, iako je poznato da je on to vrijeme zapravo proveo u zatvoru, pa nije ni mogao da napadne nekog?!?

Manijak se tako našao na slobodi početkom januara 2018, ali je opet uhapšen već u oktobru iste godine, jer je se*sualno uznemiravao žene preko Fejsbuka, tražeći im da mu pošalju svoju kosu. Zbog toga je osuđen na pet mjeseci i izašao je iz zatvora 18. marta ove godine. Već u junu je pobjegao u šumu, pripremajući se za otmicu male Monike.

