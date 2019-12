Od čega je umrla lažna medicinska sestra kontroverznog doktora

Kako javlja “Zadarski“, obdukcija je pokazala je da se 26-godišnja Pecolaj, koja je u četvrtak oko 23 sata pronađena mrtva u stanu dr Jusupa, ugušila hranom. Time je isključena mogućnost počinjenja kaznenog djela.

Obdukcija je sprovedena na Odeljenju patologije bolnice u Splitu.

Još juče je objavljeno da je uzrok smrti, prema neslužbenim informacijama, gušenje. Njen prvi komšija za medije je ispričao kakav je susret imao s Jusupom kobne večeri.

– Vidio sam ga kako kuca po vratima i traži pomoć. Rekao je da se ugušila hjlebom, a mislim da je on bio s njom u stanu kada se to dogodilo, ali u to nisam sto posto siguran. Policija je došla, kao i hitna pomoć. Bili su gore sat vremena i čuo sam da je preminula. Često su dolazile policija i hitna, oni su stvarno imali problema – rekao je komšija.

Doktorov nastup i uvredljiv rečnik u emisiji “Provjereno” na Novoj TV šokirali su javnost, kao i mlada Veronika koja se u njegovoj ambulanti predstavljala kao medicinska sestra iako ni sama nije znala gdje je završila medicinsku školu.

Novinaru je rekla da je završila školu u Zadru, ali nije mogla odmah da se sjeti koju jer je, kazala je, imala loša iskustva sa školom.

U jednom trenu se ipak prisjetila pa je rekla da je završila medicinsku školu Vladimira Nazora u Zadru (koja nije medicinska škola, nego gimnazija). Ispostavilo se da ona zapravo uopšte nije medicinska sestra.

Loading..

loading...

Facebook komentari