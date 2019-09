“Žene koje me nazivaju ratnim zločincem ošišaću na ćelavo”

Šešelj mu na to nije ostao dužan, pa je kazao da ima “spisak za obračun” na kojima osim Škore ima i domaćih kandidata iz Srbije.

– Još nemam vremena da se bavim Hrvatima koji me nazivaju ratnim zločincem. Treba prvo da popišem sve Srbe koji su me tako nazvali i treba svima njušku da razbijem. Kad svim Srbima koji me nazivaju ratnim zločincem porazbijam njuške, onda ću preći na Hrvate. Ako su žene u pitanju ima da ih ošišam na ćelavo, naljepim na njih katran i pospem perjem – rekao je Šešelj i pojasnio ko su oni koji mu prišivaju takav epitet, navodi “Kurir“.

– Novinari iz pojedinih medijskih kuća, narodni poslanici, evo konkretno Aleksandra Jerkov, Marinika Tepić, Balša Božović… Ima ih da dosta – zaključuje lider SRS-a.

Loading..

loading...

Facebook komentari