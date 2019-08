Vlasnik kafića iz Knina: “Napali su me jer sam Srbin, sve je bilo dobro organizirano”

Advertisements Loading..

– Dok sam ja branio glavu od udaraca, drugi me mlatio po nogama. Samo sam gledao gdje su mi žena i djeca – rekao je za “Dnevnik” Petko.

Kaže da je večer počela mirno. U kafiću je sjedilo 20-ak gostiju. Bilo je i žena i djece. A onda su se poslije 22 sata vrata naglo otvorila.

– Upali su maskirani, vidjele su im se samo oči. U rukama su imali šipke i palice. Viknuli su: ‘Majku vam j…m, Zvezdu gledate!’ Tada je nastao haos – još pod dojmom uzrujano govori vlasnik kafića.

Detaljno je opisao gungulu.

– Sve leti, djeca skaču i vrište. Neki su bježali. Ja sam se pokušao odbraniti od tih šipki kojima su me udarali. Bilo je strašno. Nije to dugo trajalo, ali mislim da je bilo organizirano. Obavili su svoje, nabrzinu izišli van. Tamo ih je čekao neki auto, pa su pobjegli. To je očito planirani napad. Jedan od njih je pola sata prije napada bio u izvidnici. Popio je piće i otišao. A onda se vratio s ekipom.

To se dogodilo samo zato što sam Srbin. Nije zato što se zovem Ante ili Mate, nego zato što sam Srbin. Ali nadam se da će ih kazniti. Što bi bilo da sam ja nekog sinoć u tom šoku i bijesu povrijedio? Sreća u nesreći je što su u kafiću bili državljani SAD, Francuske, Njemačke i Velike Britanije, pa se nadam da će policija i sudstvo odraditi svoj posao – govori Petko.

Kako je policija objavila jutros oko 8 sati, uhapšeno je više osoba koje se dovode u vezu s napadom. Potvrdili su kako je grupa napadača sinoć oko 22:30 upala u kafić u mjestu Uzdolje te da su verbalno i fizički napali vlasnicu kafića i goste, pri čemu su oštetili i inventar objekta. Potvrdili su i da je u napadu povrijeđeno petero osoba, među kojima i jedan maloljetnik.

Nakon toga je u 22:50 sati u mjestu Đevrske nekoliko osoba, a sumnja se na to da je riječ o istoj grupi koja je upala u kafić u mjestu Uzdolje i pretukla goste, upalo u kafić. Verbalno su, a potom i tjelesno napali vlasnika ugostiteljskog objekta i goste i oštetili inventar. Prilikom tog napada niko nije povrijeđen, poručili su iz policije.

Događaji su okvalificirani kao krivična djela nasilničko ponašanje, nanošenje tjelesnih povreda i oštećenje tuđe stvari.

