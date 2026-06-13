Janšina vlada ukinula zabranu trgovanja oružjem s Izraelom

Vlada je ukinula zabranu jer ministarstvo obrane smatra da je taj izvoz već dovoljno kontroliran postojećim slovenskim i europskim propisima. Odluku o zabrani je Golobova vlada donijela u srpnju prošle godine, čime je Slovenija postala prva europska država koja je to učinila.

Janšina vlada je u četvrtak poništila i odluke o mjerama protiv Izraela koje, kako tvrdi, nikada nisu bile provedene, prenosi Hina pisanje STA.

Golobova vlada je u srpnju prošle godine proglasila personama non grata izraelskog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira i ministra financija Bezalela Smotricha, krajnje desne članove vlade Benjamina Netanyahua.

Kao razlog su navedene njihove genocidne izjave kojima su poticali na nasilje i teška kršenja ljudskih prava Palestinaca.

Ljubljana je potom početkom kolovoza zabranila uvoz robe iz ilegalnih izraelskih naselja na okupiranim palestinskim teritorijima, a krajem rujna proglasila je nepoželjnom osobom i Netanyahua.

Nova je vlada prošli četvrtak, odmah nakon službenog preuzimanja mandata, s pročelja zgrade uklonila palestinsku zastavu koju je lijevo-liberalna prethodnica simbolično istaknula u svibnju 2024., kad je i predložila kasnije ostvareno priznanje Palestine,pišu Vijesti

Novi slovenski šef diplomacije Tone Kajzer isti je dan telefonski razgovarao s izraelskim kolegom Gideonom Sa’arom, između ostalog i o najavljenom otvaranju izraelskog veleposlanstva u Ljubljani.

Sa’ar je ukidanje mjera protiv svoje zemlje pozdravio kao pravednu odluku, posebno hvaleći Janšu.

„Premijer Janša je odlučan lider i pravi prijatelj Izraela. Zajedno ćemo postići velike stvari”, dodao je na X-u.

Janša je premijer postao nakon predizborne kampanje koje je obilježio i skandal s tajnim snimkama o vladinoj korupciji za koje se pokazalo da iza njih stoji izraelska privatna obavještajna tvrtka Black Cube.

Slovenski politički veteran, povratnik na premijersku poziciju, isprva je negirao kontakt s tvrtkom, a naknadno je priznao susret s njezinim predstavnikom.

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