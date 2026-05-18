Uhapšen ubica iz Drniša!

Hapšenje je rezultat intenzivne policijske potrage u koju su bile uključene sve raspoložive policijske snage, od helikoptera i dronova do pasa tragača.

Glavni direktor policije Nikola Milina rekao je u nedjelju na vanrednoj konferenciji za novinare u Drnišu da se osnovano sumnja da je Aleksić 19-godišnjaka usmrtio ručno izrađenim vatrenim oružjem.

U nedjelju se saznalo da je Aleksić otprije poznat policiji. Ranije je osuđen za ubistvo 22-godišnje Marijane Sučević iz Prgometa, koje je počinio 27. maja 1994. godine, a početkom 2000-ih nepravomoćno je osuđen na 12 godina zatvora zbog okrutnog i podmuklog ubistva.

Milina je u nedjelju potvrdio i da je Policijska uprava šibensko-kninska Aleksiću prije tri godine oduzela oružje i municiju iz kuće ubice.

Ubistvo na kućnom pragu

Ubistvo se dogodilo u subotu navečer kada je 19-godišnji Luka M. došao na Aleksićevu adresu kako bi mu dostavio naručenu pizzu. Osumnjičeni je na mladića na terasi svoje kuće ispalio više metaka iz vatrenog oružja. Prema neslužbenim informacijama, ubijeni mladić te je večeri preuzeo dostavu umjesto kolege kojeg je bilo strah otići na Aleksićevu adresu.

Susjedi su ispričali da su nakon pucnjave vidjeli Aleksića kako bježi. Jedna od susjeda izjavila je kako je na ulici primijetila dostavno vozilo s otvorenim vratima, a zatim i osumnjičenog kako trči. Njen suprug ga je pozvao da stane, ali on je pobjegao. Tek nakon toga začula je teško disanje s terase i shvatila da je neko ranjen,pišu Vijesti

Tuga i bijes u Drnišu

Vijest o ubistvu maturanta šokirala je Drniš. Direktor Srednje škole Ivana Meštrovića, Hrvoje Pekas, opisao je Luku M. kao uzornog učenika i sportistu. Od ubijenog mladića, koji je bio i košarkaš, oprostio se i njegov klub, izražavajući tugu zbog tragedije.

Građani su ogorčeni i u strahu, a mnogi smatraju da je sistem zakazao. “Bilo je pitanje vremena hoće li ponoviti zločin”, jedan je od komentara koji se može čuti među mještanima.

Gradonačelnik Drniša pozvao je građane na maksimalan oprez. Zbog ubistva i propusta institucija, za utorak, 19. maja, u Zadru je najavljen tihi protest pod nazivom “19 minuta šutnje za Luku”.

Facebook komentari