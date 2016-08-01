Nova pravila za strane radnike u Hrvatskoj: Ovo je od sada obavezno

Najveća promjena vezana je za to što će za strane radnike ubuduće biti obavezno osnovno znanje hrvatskog jezika.

Prema novom zakonu, oni koji nakon godinu dana boravka budu željeli da produže radnu dozvolu morat će položiti ispit.

Polagat će se osnovni nivo A1.1, što iznosi 70 školskih časova. Na tom nivou uči se kroz jednostavnije zadatke.

Kako navode hrvatski mediji, troškove učenja i polaganja ispita snosi poslodavac.

Sindikati tvrde da ova mjera znači isključivo obavezu polaganja, ali ne i obezbijeđene kurseve,pišu Vijesti

Za učenje hrvatskog jezika preko vaučera HZZ-a tokom cijele prošle godine odobreno je 211 zahtjeva, dok ih je ove godine već dvostruko više – 481.

Obavezni ispit bi trebalo stupiti na snagu sljedeće godine, prenosi dnevnik.hr.

Sindikati su se pobunili, navodeći da kursevi nisu dostupni, kao i da bi ovo moglo da podstakne veću fluktuaciju radnika, ali i falsifikovanje dokumenata.

