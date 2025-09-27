Unuk osumnjičen da je zaklao babu i dedu

Tijela bračnog para od 76 i 79 godina pronađena su u njihovoj porodičnoj kući.

Prema dosadašnjim informacijama iz istrage, dvostruko ubistvo se dogodilo oko četri sata ujutru.

– Sumnja se da je zločin počinio njihov unuk koji ima 39 godina i koji je nakon jezivog ubistva pobjegao. Navodno, on je danima dolazio kod babe i dede, a jučer je došao svojim kamionom kod njih kako bi ih posjetio – prenijeli su srbijanski mediji izjavu komšije ubijenih.

– Iz za sada nepoznatog razloga dogodilo se dvostruko ubistvo, a osumnjičeni ubica je nakon krvavog pira, navodno, uzeo automobil svog dede i pobjegao. Za sada nije poznato ko je pronašao tijela supružnika i jezivi zločin prijavio policiji – saopćeno je,pišu Vijesti

Ljekari Hitne pomoći samo su mogli da konstatuju smrt supružnika, a dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Jagodini, koji je i dalje na terenu, naložio je da se tijela pošalju na obdukciju kako bi se utvrdilo od kojih povreda je nastupila smrt.

Intezivno se traga za osumnjičenim, a istraga je i dalje u toku.

