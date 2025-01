STUDENT ODBIO POMILOVANJE VUČIĆA: “Tužilaštvo je trebalo da nas oslobodi, a ne Vučić!”

Student Pravnog fakulteta u Novom Sadu Mihailo Mladenović odbio je pomilovanje predsjednika Srbije. Na pitanje N1 zašto je to uradio kaže da niko od 13 pomilovanih osoba ne želi nikakav čin milosrđa od predsjednika.

“Taj čin je trebalo da bude izvršen od tužilaštva koje je mene do juče gonilo, ne samo mene, već i ostale ljude”, naveo je.

Govoreći o protestima i rijekama studenata koje se kreću ka Novom Sadu na protest u subotu, Mladenović kaže da je njegova generacija „učinila veliku stvar“.

„Jer smo probudili u ovom društvu neke vrijednosti ljudske za koje smo mislili da su potpuno zaboravljene. Osvrnuo bih se na solidarnost koja je prisutna u svim segmentima borbe studenata za neko bolje društvo i za neki eventualni boljitak“, rekao je Mladenović u emisiji Newsnight.

On je pojasnio kakao će izgledati petak i subota u Novom Sadu.

„Sutra će Pravni fakultet u Novom Sadu ugostiti dolazeće studente pravnih fakulteta u Kragujevcu, Nišu i Beogradu. Oni su se zaputili ka nama i mi ćemo ih rado dočekati, gde ćemo 1. februara na tri mjeseca od tragedije izaći na Most slobode, koji će biti blokiran 24 sata. Ostali fakulteti biće raspoređeni na Varadinskom i Žeželjevom mostu, gdje će se u 15h zaputiti ka Mostu slobode, gdje ćemo biti mi sa Pravnog“, izjavio je Mladenović.

Kako je rekao, svi će, uz građane i poljoprivrednike blokirati Most slobode.

Mladenović kaže da zahtjev za pomilovanje nije ispunjen na način na koji su zahtijevali.

„Ja sam jedan od tih 13 ljudi koji su pomilovani. Taj zahtev je ispunjen, ali ne na onaj način koji smo zahtijevali. Nismo zahtijevali nikakvo pomilovanje, nikakav čin milosrđa. Taj čin je trebalo da bude izvršen od Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu koje je mene do juče gonilo, ne samo mene već i ostale ljude“, rekao je.

Prema njegovim riječima, niko nije zahtijevao od šefa države da on to radi, već da to bude posao nadležnih institucija.

„Ja sam to pomilovanje odbio, zato što sam želio da preko sudskog procesa dokažem svoju nevinost, a ovaj čin predsjednika znači da smo mi primili milostinju. Mene su optuživali da sam 5. novembra u Novom Sadu, na najvećem protestu u tom gradu, učestvovao u neredima. Za to nije postojalo nikakvih dokaza, barem nisu objavljeni“, izjavio je sagovornik N1.

