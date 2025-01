Vučić u sve većim mukama: Građani Srbije se odlučili na novi potez koji će izluditi vlast

Blokiranje Autokomande na 24 sata veliki je projekat, ali dosadašnjom organizacijom, studenti su pokazali spremnost da svaku blokadu i protest sprovedu na najsigurniji način, čak i kada u njima učestvuju desetine hiljada ljudi, piše Danas.rs

Na poziv studenata na generalni štrajk za 24. januar odazvao se veliki broj ljudi, kako u Beogradu, tako i širom zemlje.

Od preko 50.000 učesnika u Beogradu, 22.000 u Novom Sadu pa sve do par desetina, stotina i hiljada u Babušnici, Knjaževcu, Zrenjaninu i mnogim drugim gradovima.

Nakon, prema reakcijama javnosti, veoma uspješne akcije, studenti su najavili još jednu veliku blokadu za 27. januar.

Dan pred održavanje generalnog štrajka, studenti su na Instagram stranicama studenata u blokadi podijelili objave na kojima piše samo „27. januar“ a koje su vodile do sajta koji odbrojava do tog dana.

U petak, nakon završenog štrajka, studenti su objavili da će se tog dana na dvadeset i četiri sata blokirati Autokomanda, sa početkom od 10 sati.

Petar Kuparić, student Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu za Danas kaže da je proba generalnog štrajka u petak prošla veoma uspešno.

Ipak, on skreće pažnju i na to da je bilo i napada na studente koji se ponavljaju skoro svakodnevno i dodaje da je sramotno što neki ljudi direktno ili indirektno pozivaju na takve postupke bez bilo kakvih posljedica.

– Na ulicama Beograda ali i mnogih drugih gradova, opština pa čak i sela ljudi su se našli u impozantom broju. Na autokomandi koja je bila ogranizovana “s’ nogu”, kao skup podrske koleginci čije ubistvo je pokušano kolima tog istog dana, nešto poslije 14:40h, okupilo se više ljudi nego na skupu koji se istovremeno održavao, i čiji je početak kasnio jer autobusi nisu stigli na vrijeme”, kaže Kuparić.

Stoga, ističe on, utisak je da je cijeli dan prošao veoma uspješno i dodaje da je podrška stizala sa svih strana, od preduzeća do kafića, restorana, IT firmi, poljoprivrednika i građana.