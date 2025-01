Primorac: Gleda Vas akademska zajednica. Milanović: Ne gleda, gledaju me ljudi

“Američki predsjednici znaju gdje im je mjesto. Nije nužno da netko doktorira ili da je dobar čovjek, ali oni ne ulaze u rasprave koje ne razumiju”, rekao je Primorac.

“Što ovo znači?” upitao je Milanović.

“To znači da ste se otvorili i ne znate”, odgovorio mu je Primorac.Vi ste adjunct professor. Hrvatska javnosti, korijen riječi je latinski, dakle, adjunctare. To je pridodani, pomoćni. Primorac nije redovni profesor, a u životopisu, u kojem su sva čuda svijeta, to je album grupe Film, piše da je čovjek redovni profesor. Piše mu to na webu, nije se sjetio skinuti. Piše da je redovni profesor/adjunct professor, to znači profesionalac/truba”, rekao je Milanović,piše Index

Primorac mu je replicirao:

“Gleda Vas akademska zajednica.” Na to je Milanović odrješito odgovorio: “Ne gleda. Gledaju me ljudi.”

“Vi ste ruglo, vrijeđate nekoga tko je napravio karijeru, tko je napravio nešto. Ja sam skroman čovjek, ne hvalim se kao Vi. Ako ne budem izabran, ja se sutra vratim u privatni sektor, a Vi ste mrtvi. Nitko Vas neće”, kazao je Primorac.

Faktograf provjerio: Primorac nije redovni profesor na američkom sveučilištu

Zoran Milanović za Primorca je točno izjavio da nije redovni profesor na američkom sveučilištu Penn State. Iako u službenoj biografiji Dragana Primorca stoji da je na tom sveučilištu redovni profesor, demantira ga samo sveučilište. U objavi iz 2016., kada su Primorca proglasili svojim “globalnim ambasadorom”, jasno navode da je on “adjunct professor”, odnosno dopunski profesor, objavio je Faktograf.

