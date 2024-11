Ubijena žena u Zagrebu majka je dvoje djece: Procurilo na koga je pala prva sumnja

Mjesto događaja odmah su okupirali policajci, ekipa za očevid cijeli je dan izuzimala tragove s mjesta užasa i pregledavala tijelo s ubodno reznim ranama, nakon čega je ubijena žena, inače majka dvoje djece rodom iz Slavonije i po zanimanju administrativna tajnica, prevezena na obdukciju na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku.

I dok je prva sumnja bačena odmah na B. H. (72) koji, kažu nam suvlasnici tog posjeda, kao suvlasnik objekta nije uknjižen i koji je K. M. Š. iznajmio dio prostora za stanovanje, u dvorištu je, možda, u vrijeme zločina bio još jedan muškarac za kojim su policajci tragali satima. Ipak, šest sati od pronalaska tijela obojica su muškaraca završila u postaji na istraživanju kako bi se prikupila sva saznanja i utvrdile sve okolnosti svirepog zločina.

Jedna od suvlasnica kuće u čijem se dvorištu dogodio zločin u totalnom je šoku promatrala očevid.

“Nas je puno suvlasnika i nikako tu imovinu da podijelimo. Neki su djelomično prodali svoj dio pa se tako u prostor uselio B. H., umirovljenik koji je to kupio. S njim sam u posljednje vrijeme viđala jednu zgodnu, visoku ženu, crne kratke kose, ali ne znam je li to ista osoba koja je s njim živjela i ranije dok je imala crvenu kosu. Valjda joj je iznajmio dio kuće na crno jer on nije regulirao papire o suvlasništvu”, kaže za Jutarnji list sugovornica, dodajući da je B. H. bio mirna osoba. Drugi susjed, pak, kaže da je bio sklon alkoholu i da je nerijetko kroz objekt kolala droga, prenosi Jutarnji,piše N1

Što se zapravo dogodilo i ko je ubio ženu, trebalo bi biti poznato nakon završetka kriminalističkog istraživanja.

