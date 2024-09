Zastrašujuće scene u Dalmaciji: Vodena bujica probila u kuće i prekrila ceste

Cijeloga jutra mještani su uz pomoć vatrogasaca ispumpavali vodu. Odrađene su 23 intervencije, javlja dnevnik.hr.

Kažu da se ovakvo nešto rijetko viđa, kiša je padala tijekom jutra, i to samo dva sata, a priroda je pokazala svu svoju moć. Štete se još zbrajaju.

Kraj Obrovca na ulicama Meke Drage obilne padaline prouzrokovale su snažne poplave. Plaža Meka Draga potpuno je pod vodom, a u blizini Turnja poplavljene su i prometnice.

“Voda je išla, ma ogromna voda. To nikad u životu nisam vidio, asfalt diže, sve trga, sve je padalo. Mi smo se bojali van uopće ići, to je strašno nešto, to nisam nikad u životu vidio”, rekao je Željko Belas.

“Stalno kupim vodu, bilo štete ili ne, sama ću se boriti, borim se već tri sata. Ako uspijem noćas zaspati, bit će dobro”, rekla je Ana Tuzlak iz Novigrada te dodala da je voda probila u kuću kroz pločice, prenosi N1.

Facebook komentari