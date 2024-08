Jaka olujna ćelija poharala dijelove u regionu, hiljade ljudi ostalo bez struje

Prema podacima Elektre Ljubljana oko 21.30 bez struje je bilo 2.751 kućanstvo. Agencija za okoliš Republike Slovenije (Arso) već je rano poslijepodne izdala narančasto upozorenje za zapadni dio zemlje.

Sljedećih dana očekuje nas prvi kolovoški toplinski val, prognoziraju meteorolozi.

Ostali bez struje

Oko 20 sati jača olujna ćelija zahvatila je središnji dio Slovenije, a pljusak je stigao i do glavnog grada. Kako su napisali na Arsu, u manje od sat vremena na ovom području zabilježeno je više od 700 pljuskova. U samo pola sata na području Jelendola palo je 27 milimetara kiše. Najjači udar vjetra izmjeren je na hidrološkoj postaji Brinje u Ljubljani, i to 80 kilometara na sat.

Prema podacima Uprave za zaštitu i spašavanje, bujični pljusak i vjetar u Ljubljani su rušili stabla. Kako su pojasnili iz Policijske uprave (PU) Ljubljana, zbog jake kiše srušio se i električni stup na području Črnuča. Vatrogasci su osigurali mjesto i sanirali posljedice. Vjetar je rušio stabla na području Ljubljane.

U središnjem dijelu zemlje vjetar je također mjestimice otežavao promet, pa prometno-informativni centar moli vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Jače nevrijeme stvorilo se i u Celovškoj kotlini i sa zapadnim vjetrom stiglo do Koruške, tuča je oko 22 sata prijavljena iz Radelja ob Dravi i Kotelja. Meteorolozi su istodobno upozorili da u prvoj polovici noći postoji velika mogućnost za jače nevrijeme i drugdje u Sloveniji. Uz more će bura biti praćena jakim udarima vjetra zapadnog i sjevernog smjera.

Tuča u Italiji

Ranije poslijepodne na sjeveru Italije bjesnilo je nevrijeme s obilnom kišom i jakim vjetrom. U Torinu je padala tuča. Nakon obilnih kiša aktiviralo se nekoliko klizišta, zbog čega je zatvoreno nekoliko cesta u Furlaniji-Julijskoj krajini, javlja austrijska tiskovna agencija APA.Tuča veličine lješnjaka u kasnim poslijepodnevnim satima zasula je područje Bologne. Ulice u pokrajini Vercelli bile su poplavljene zbog obilne kiše i tuče.