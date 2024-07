Meteorolog objavio prve prognoze za jesen i zimu: Evo kakvo vrijeme predviđa

Ljeto je upravo onako kakvo smo i očekivali, malo sušnije od prosjeka, ali puno, puno toplije, ističe Brzoja.

U dijelu jula, 12. do 19. dana u tom mjesecu, prosječna temperatura u nekim mjestima na Balkanu bila je i do 10 stepeni viša, što je, ističe Brzoja, zaista ekstremno. Što se tiče augusta koji dolazi, projekcije za četiri sedmice govore da će prosječne temperature zraka biti od jednog do tri stepena veće od prosjeka.

Prognostičar Darijo Brzoja otkrio je da li je ljeto u Hrvatskoj do sada ispunilo očekivanja, ali i šta nas čeka u augustu. S obzirom da je klima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini slična, prije objavljivanja informacija domaćih meteorologa, možemo saznati približno kakvo nas vrijeme očekuje u narednom periodu.

Što se tiče padavina, u augustu bi one trebale biti u prosjeku, ali može se očekivati i sušnije razdoblje. U augustu nas ponovno može zahvatiti još neki toplinski val, baš kao i u septembru, pa Brzoja odluku o pomicanju početka školske godine smatra pametnom, piše Dnevnik.hr.

Već sada se mogu donijeti i neka predviđanja za nadolazeću jesen i zimu pa će tako jesen biti nešto toplija i sušnija od prosjeka. Što se tiče zime, očekuje se da će biti nešto hladnija nego prethodna.

