Nezadovoljstvo unutar EU zbog stavova Fon der Lajen oko rata na Bliskom istoku: U podne protest podrške Palestincima na Trgu Šuman u Briselu

Oko 800 članova ososblja EU takođe je preduzelo neobičan korak uputivši protestno pismo zbog toga što pokazuje neopravdanu pristrasnost prema Izraelu u sukobu.

I tokom govora u Vašingtonu u četvrtak na Institutu Hadson dala je prednost pravu Izraela da se brani nakon Hamasovog brutalnog napada 7. oktobra i zanemarila da pomene rešenje o dve države koje je ključno stanovište evropskih zemalja.

Jedan visoki zvaničnik EU, komentarišući govor, optužio je Ursulu fon der Lajen da iznosi svoje lične stavove i predstavlja neuravnoteženo gledište o tome šta je EU u krizi na Bliskom istoku.

O spoljnoj politici „odlučuju države članice, Savet. Ostalo, uz puno poštovanje, su lična mišljenja, ali ne predstavljaju stav Evropske unije kao takav“, požalio se on. Stav EU je „da se ponovo uspostavi bliskoistočni mirovni proces kao jedino moguće rešenje za ovo pitanje“, dodao je.

Proizraelska pozicija Von der Lajen već je izazvala oštre kritike nakon njenog putovanja u Izrael prošle nedelje, kada su je evropski zakonodavci žestoko kritikovali zbog toga što nije pozvala Izrael da se pridržava međunarodnog prava sa svojim embargom i bombardovanjem Gaze.

Staff members of EU institutions have written to European Commission president Ursula von der Leyen expressing fury over her stance on the Israel-Hamas conflict, in a letter that accumulated 842… pic.twitter.com/jeYQxtBayH

Prema izjavama nekoliko zvaničnika, njen odnos sa visokim predstavnikom EU za spoljnu politiku i bezbednost Žozepom Boreljom je već bio komplikovan, a rat na Bliskom istoku je proširio taj jaz jer je brzo doveo u pitanje zakonitost izraelskih ograničenja protiv stanovništva Gaze.

Dajući osećaj unutrašnjeg razdora u EU zbog rata, grupa zaposlenih u EU izrazila je svoju frustraciju Fon der Lajen u otvorenom pismu. Tekst je potpisalo 798 službenika koji rade u Briselu i ambasadama EU širom sveta, navodi se u pismu u koje je uvid imao Politico.

„Zabrinuti smo zbog bezuslovne podrške Komisije koju predstavljate jednoj od dve stranke. Ova podrška se izražava na nekontrolisan način, npr. zgrade EK su osvetljene izraelskom zastavom“, napisali su.

Pošto Komisija zapošljava više od 30.000 ljudi, neki zvaničnici su sugerisali da pismo nije dobilo veliku podršku.

Kritike svakako nisu dobile podršku Kristijana Sebastijanija, predsednika Renouveau et Democratie, sindikata koji predstavlja zaposlene u EU.

„Imam puno poštovanje za trud, oni su verovali da će učiniti nešto korisno“, rekao je on za Politico. Ali „ne slažem se jer zajedno sa kolegama koji su mi se obratili da traže objašnjenja, smatram da je to prilično neuravnoteženo i orijentisano u ionako tako složen kontekst“, dodao je on.

Ali u međuvremenu tenzije rastu.

The #EU talks about protecting Journalists but has nothing to say about the Apartheid State of #Israel murdering 11 #Palestinian Journalists + one Lebanese in last 2 weeks – Commission President @vonderleyen sanctioned these deaths by giving her unconditional support to Israel… pic.twitter.com/4w3cakJEU5

— Mick Wallace (@wallacemick) October 21, 2023