Komšić: Dodik je vuk, čobana su našli u Zagrebu

On u javnim nastupima Christiana Schmidta javno naziva lažnim visokim predstavnikom, a Michaela Murphyja lažnim američkim ambasadorom. Otvoreno ih ponižava, koristeći najprimitivniji riječnik, poput rečenice da “ne možete okrenuti ni komad balege, a da ispod nje nije Muphy”, koju je izrekao na svojoj posljednjoj pres konferenciji.

Prema mišljenju člana Predsjedništva BiH Željka Komšića, međunarodna zajednica se sama dovela u poziciju da Dodik govori i radi šta hoće.

– Međunarodna zajednica duži niz godina dovela se u poziciju da ih, narodski rečeno, Dodik ne ferma ni dva posto. Gledao sam njegov pres, vrlo inteligentno radi, malo je smanjio ton, ali sva priča je ista. Stranci su se doveli u tu poziciju da mu ne mogu ništa, čak i da donesu odluku o smjeni ne bi se to provelo. Ako su željeli poslati jaku poruku trebali su obustaviti isplate sa jedinstvenog računa, ono što se prikuplja od PDV-a. Postoje mehanizmi protiv Dodika kao u stvarnom životu – udarite čovjeka po džepu i to ga najviše boli. Bila bi kazna i za Dodika i za njegovu politiku koju narod bira, kazao je Komšić u razgovoru za N1.

Dodao je i kako Tužilaštvo BiH ni ovaj put neće uraditi ništa, iako mnogi političati upravo prozivaju i pozivaju ovu pravosudnu instituciju kao jedinu koja bi zakonski mogla zaustaviti dodika u njegovom djelovanju rušenja BiH.

– Hipotetički da Tužilaštvo pokrene neki postupak sve zavisi od volje Dodika da li će se odazvati. Ko je taj ko će u SIPA-i poslati nalog za privođenje Dodika, pita Komšić.

Komšić je iznio i jedno prilično slobodno tumačenje ponašanja međunarodne zajednice u BiH.

– Dodik djeluje kao vuk. On je nekad samotnjak, a nekad u čoporu sa Beogradom. Kad imate vuka treba vam čoban da čuva stado. Čobana su našli u Zagrebu, a stado je…? Sad zaključite ko je to. To su, da budem pošten, dominantno Bošnjaci muslimani i mi ostali koji ne želimo da se smjestim u torove, izjavio je Komšić, prenosi N1.

On se osvrnuo i na djelovanje trojke, koje pristalice opozicionih stranaka, SDA i DF-a, nazivaju izdajnicima. “Trojka” ima pogrešnu taktiku, a termin izdajnik ne bih ga koristio, istakao je Komšić za N1.

