DUŠAN JANJIĆ: “Politika Schmidta i EU ide na ruku Dodiku!”

Zapadne sile izgubile su interesovanje za BiH i to je glavni razlog zbog čega u zemlji traje stalna politička kriza, tvrdi politički analitičar iz Beograda Dušan Janjić, komentarišući posljednje odluke Narodne skupštine Republike Srpske i žučne reakcije iz Federacije BiH, među kojima i one koje otvoreno prizivaju stranu intervenciju i nasilno uklanjanje vlasti u RS.

Narodna skupština Republike Srpske, podsjećamo, na jučerašnjoj posebnoj sednici usvojila je po hitnom postupku Prijedlog zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH, a prošle sedmice je parlament RS donio i odluku da se odluke Kristijana Šmita, koga institucije Republike Srpske ne priznaju za visokog predstavnika, ne objavljuju u Službenom glasniku.

Ističući da je trenutno teško predvidjeti kako će se stvari dalje razvijati, Janjić kaže da ga navedeni potezi vlasti u RS nisu pretjerano iznenadili, te da je to, prema njegovim riječima, nastavak politike koju vladajuća koalicija u RS i Milorad Dodik vode posljednjih godina.

– Ovo što je usvojeno Dodik je još ranije najavljivao. Sad se tu jedino postavlja pitanje granice do koje smije da ide. Moje mišljenje je da ovakvi potezi, takva vrsta inaćenja i stalna igra sa secesijom štete Republici Srpskoj, ali i cijelom regionu. Dodik je uspio da svojom kombinatorikom i uz aktivnu pomoć Beograda, Zagreba, kao i Moskve, nekako “premosti” period koji je iza nas. Šta će se dalje dešavati teško je prognozirati – kaže Janjić za Srpskainfo.

Dodaje da sadašnja politika koju SAD, a prvenstveno EU i Njemačka imaju prema Zapadnom Balkanu, “idealno pogoduje” lideru SNSD.

– Tu posebno mislim na poteze Kristijana Šmita i Njemačke. Znam da oni ne vole da se to čuje, ali oni i dalje ništa ne rade kako bi se stabilizovala situacija u BiH, niti pretjerano pokazuju da im je stalo do mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Što se tiče SAD, mislim da oni Dodika gledaju krajnje „instrumentalno“, kao što su to radili do sada, odnosno koriste ga koliko se može. Kad se ispune uslovi koji njih zanimaju, zaboraviće ga i to je jednostavno tako – zaključuje Janjić.

