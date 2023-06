Elmedin Konaković: Zagreb je morao reagirati na snimku Darija Kordića

– Od sjednice ne očekujem nikakva senzacionalna rješenja, ne očekujem niti veliki broj rješenja na prvoj sjednici koja se održava nakon dugo vremena. Očekujem da je to početak uspostave mnogo boljih odnosa i početak rješavanja otvorenih pitanja kojih ima jako puno. Zanima nas ratifikacija sporazuma o granicama, imovina Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj i još neke važne teme koje smo otvorili tijekom bilateralnih sastanka, ali mislim da će osim ove o kojoj govorite biti još nekoliko konkretnih projekata koji će pokazati bolji, ali što je možda i važnije, efikasniji pristup rješavanju problema, naveo je Konaković.

Na pitanje o izjavi ratnog zločinca Darija Kordića, Konaković je rekao:

– Reakcija službenog Zagreba bila je potrebna, mogu reći čak i nužna. Očekivao sam reakciju i to bi bila dobra poruka i svojevrsna potvrda da se naša međusobna razumijevanja vraćaju na neke normalne odnose. Ipak, da budem iskren do kraja, prestao sam se nadati katarzama naših komšija i susjeda i fenomen ili pojavu veličanja ratnih zločinaca ja drugačije tumačim. Ne znam kako oni svojoj djeci objašnjavaju – oni koji odobravaju ili veličaju ratne zločince – da su to ljudi na koje bi se trebalo ugledati. Kako neko ko je počinio najkrvavije zločine na prostoru Europe u prošlom stoljeću može biti uzor mladim generacijama? Ja sa pozicije Bošnjaka, naroda koji je doživio genocid u Bosni i Hercegovini, potpuno drugačije doživljavam tu temu. Osuđujem sve one iz mog naroda koji su počinili bilo kakav zločin, poklonio sam se nevino ubijenim civilnim žrtvama tijekom agresije na BiH, o tome hrabro i slobodno govorim i ja svom djetetu nikada neću pričati kako su ratni zločinci uzori ili kako u tome što su oni radili treba pronalaziti motiv za bavljenje politikom ili nekim drugim poslom. Ovo pitanje je za hrvatsku javnost i za Hrvate u Bosni i Hercegovini, jednako kao što je i pitanje za javnost u Srbiji i Srbe u Bosni i Hercegovini, kaže Konaković.

Ministar vanjskih poslova BiH je upitan kako komentira bojkot Željka Komšića u Zagrebu, smatra li ga opravdanim i kakvo rješenje predlaže?

– Ne smatram takvo ponašanje opravdanim. Željko Komšić je legalno izabrani član Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda. Ja sam više puta imao hrabrosti reći da to “nije fer”, ali moramo biti svjesni da zakoni i Ustav u BiH potpuno čisto dozvoljavaju takvu vrstu procesa. Ovo je već četvrti izbor Komšića na tu poziciju i nakon njegovog prvog izbora nije se bunio skoro niko, što govori o tome da su svi shvatili da je to legalno izabran član Predsjedništva BiH. Komšić je imao historijsku priliku upravo u tome periodu uraditi mnogo više s pozicije člana Predsjedništva BiH. Mogao je svojim aktivizmom i konkretnim djelima pozicionirati SDP, čiji je tada bio član, znatno bolje u glasačkom tijelu Hrvata u Bosni i Hercegovini. Žao mi je što nije ni pokušao to učiniti. Osobno, privatno jako ga cijenim. Riječ je o patrioti koji je sa mnom branio Bosnu i Hercegovinu od agresije i ja s te strane prema njemu imam simpatije. To je jedna od tema koja je kamen spoticanja u našem javnom prostoru koju moramo rješavati, ali samo u paketu sa svim drugim pitanjima, a nikako pojedinačno, naveo je Konaković, pišu Vijesti.ba.

