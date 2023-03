DPS: Podnijeta krivična prijava protiv Jakupija, uticao na birače da ne glasaju

Demokratska partija socijalista podnijela je danas Specijalnom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saradnju sa dijasporom – iseljenicima Arbena Jakupija, saopšteno je iz DPS-a.

Uticao na birače iz dijaspore

– Krivična prijava je podnijeta iz razloga što je dana 22.3.2023. godine, zloupotrebljavajući svoj službeni položaj, suprotno članu 27 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave, putem internet Portala Televizije Vijesti, u emisiji u video formatu uticao na birače iz dijaspore da ne vrše svoja Ustavom zagarantovana prava, tj. da ne glasaju na predstojećim predsjedničkim izborima. To sve u u cilju da, kao funkcioner Stranke pravde i pomirenja, koja je prethodno podržala predsjedničkog kandidata Jakova Milatovića, pomogne u postizanju što boljeg rezultata, čime je ugrozio cijeli izborni proces, ali i doveo u pitanje ostvarenje ustavnog prava svakog građanina Crne Gore koji se trenutno nalazi van Crne Gore – naveli su iz DPS-a.

Pitanje nacionalnog interesa

Dodaju da uprkos tome što su Uprava na čijem je čelu i on kao vršilac dužnosti dužni da preduzmu sve mjere da iseljenici ostvare svoje Ustavom i zakonom zajamčeno pravo, a to je pravo da bira, on je kroz izjavu, čiji djelovi glase: “Ne očekujem masovni dolazak dijaspore jer se ne radi o nekom pitanju od nacionalnog interesa niti se odlučuje o tome ide li Crna Gora evropskim putem ili u izolaciju” ili “Vjerujte da je dijaspora totalno mirna i neće doći, ne ti džepovi, kako su najavljeni, nego neće doći ni dvije hiljade ljudi”, na direktan način uticao da glasači iz dijaspore ne ostvare svoja biračka prava.

– Na osnovu svega navedenog, pozivamo Specijalno državno tužilaštvo da sprovede sve radnje iz svoje nadležnosti kako bi se zaštitila prava i položaj dijaspore, odnosno iseljenika – zaključuju u DPS-u.

