Dodik: Primarno je da RS sačuva svoje interese

– Naš primarni stav je da nećemo da se miješamo u sukob u kojem su dva, i to pravoslavna naroda, dvije zemlje sa kojima imamo dobre odnose. Mi smo iskusili sankcije i posljedice koje one vuku za sobom, mi to ne želimo nikome, posebno ne onima koji su pokazivali i pokazuju razumijevanje za našu političku poziciju zasnovanu na Dejtonskom mirovnom sporazumu – rekao je Dodik za Glas Srpske, odgovarajući na pitanje da li će RS zadržati stav da ne uvodi sankcije Rusiji u vezi sa rusko-ukrajinskim sukobom.

On je naglasio da je paradoksalno da sankcije Ruskoj Federaciji zagovaraju federalni političari, koji imaju veću korist od ruskog gasa nego Republika Srpska.

– Podsjetiću vas da samo tri odsto tog gasa koristi Republika Srpska, preostalih 97 odsto ide u FBiH – ukazao je Dodik.

On je rekao i da je istina da su pojedini ambasadori, mimo volje i odluke Predsjedništva BiH, glasali za neke rezolucije protiv Ruske Federacije, na šta su iz Srpske ukazivali, protiv nekih pokrenuli i postupke, ali da je odlično poznato kako funkcionišu stvari u BiH, kao i da je spoljna politika uvijek refleksija unutrašnje.

Odgovarajući na pitanje da li se mogu očekivati veći pritisci na BiH, a time i na Srpsku iz Brisela zbog činjenice da je BiH dobila status kandidata za članstvo u EU, Dodik je rekao da je BiH kolateral izmijenjenih odnosa na međunarodnom planu, da je pritisaka bilo i biće ih, ali da je na Republici Srpskoj da se trudi da sačuva svoje interese, a to je da ni u jednom sukobu ne zauzima stranu.

On smatra da Republika Srpska na tom putu može jačati svoje institucije i položaj u BiH, jer se BiH po svojoj složenosti ne razlikuje mnogo od ostalih država članica EU.

Dodik je rekao da se i sa mjesta srpskog člana Predsjedništva BiH trudio da maksimalno afirmiše ustavna prava Republike Srpske i da jača njene institucionalne kapacitete. On je dodao da se to ogledalo i kroz potezanje vitalnog nacionalnog interesa.

On je rekao da se svih proteklih godina opozicija u Republici Srpskoj bavila Miloradom Dodikom.

– Ovo što gledamo u Republici Srpskoj iz opozicionih redova više liči na lov na vještice nego na ozbiljan opozicioni rad. I ja sam bio u opoziciji, ali na svim vitalnim pitanjima po Republiku Srpsku bio sam uz vlast. Danas imamo situaciju da opozicija napušta parlament kad god se potegne važno nacionalno pitanje. To je dio njihovog političkog stila i navođeni su spolja da tako rade – naveo je Dodik.

On je rekao da Republika Srpska ne odustaje ni od čega što joj pripada po Ustavu BiH, te ocijenio da je u BiH predugo trajalo bavljenje pitanjima o kojima nema saglasnosti.

– Ovoga puta smo za pregovarače dobili garnituru ljudi iz Sarajeva koja kaže – “daj da vidimo u vezi sa čim se slažemo”. Ovo je odlična prilika da iz tog našeg dogovora /sa “osmorkom” i HDZ-om BiH/ profitiraju građani, da budu pokrenuti različiti projekti, da pokušamo da iskoristimo i ovaj kandidatski status na način da od EU tražimo finansijsku injekciju i stvari pokrenemo u boljem pravcu – istakao je Dodik.

Predsjednik Republike Srpske rekao je da Srpska nikada nije bježala od saradnje i da sve što je u interesu njenih građana mora biti i interes Vlade Srpske.

– Meni su jednako važni susreti i saradnja sa Srbijom, Ruskom Federacijom, Kinom, Mađarskom, Grčkom, kao i oni sa Briselom, Vašingtonom i Berlinom – naveo je Dodik.

On je rekao da od Vlade Republike Srpske očekuje da za naredne dvije godine zadrži finansijsku stabilnost RS, poveća plate i penzije, uvede više reda u svim segmentima, stvori sve preduslove da se u Srpskoj brže investira, da se obračuna sa neradom i nagradi rad, održi mir i stabilnost.

Odgovarajući na pitanje da li je odustao od ideje spajanja funkcija predsjednika Republike Srpske i srpskog člana Predsjedništva BiH, Dodik je rekao da nije i da bi o tome bilo dobro povesti javnu raspravu i u konstruktivnoj atmosferi svih aktera društva doći do argumenata za i protiv takvog prijedloga, piše Srna.

