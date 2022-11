Kostadin Vasić je poplaćao sve zatvorske kazne i može u NSRS – Tri nasilništva su ga koštala 22.500 KM

Poslanicima u novom sazivu Narodne skupštine Republike Srpske uručeni su mandati. No, u javnosti se ponovo počela dovoditi u pitanje validnost mandata Kostadina Vasića, poslanika Ujedinjene Srpske, kojem je Centralna izborna komisija BiH oduzela mandat 14. septembra, nakon pravosnažne presude za tuču koja se desila još u decembru 2017. godine.

Podsjetimo, CIKBiH je prvostepenu odluku o prestanku mandata Kostadinu Vasiću donio 2. juna, a Sud BiH je 20. juna pravosnažno potvrdio tu odluku.

Vasić je sredinom maja osuđen na deset mjeseci zatvora zbog nanošenja teških povreda rođaku Ljubiši Vasiću. Prema presudi, premlaćivanje se dogodilo 30. decembra 2017. u kafani osuđenog Vasića. Pretučenom rođaku konstatovane su teške tjelesne povrede, zbog kojih je u bolnici proveo mjesec.

Kostadin Vasić je i ranije dva puta osuđivan zbog nasilništva te je 2001. osuđen na tri mjeseca zatvora, a u junu 2004. na dva mjeseca zatvora. Zatvor je izbjegao tako što je kaznu platio – prvi put 4.500, a drugi put 3.000 KM. I treći put odlazak u zatvor izbjegao je plaćanjem kazne od 15.000 maraka.

– Rekao bih da mandat nije upitan, budući da je on legalno bio kandidat na izborima i legalno bio biran i izabran. Posljedice oduzimanja prethodnog mandata ne važe i za ovaj mandat u situaciji kada je CIK potvrdio njegovu mogućnost kandidature. Ništa se od trenutka kada je potvrđena lista na kojoj je on bio kandidat do danas nije desilo što bi ukazivalo na potrebu oduzimanja mandata. Presuda o kojoj govorimo je presuda koja je izrečena za vrijeme prošlog mandata i ne može važiti za sve buduće mandate, kazao je za Oslobođenje advokat Aleksandar Jokić.

Inače, Centralna izborna komisija BiH prihvatila je jučer izjave o odbijanju mandata i dodijelila zamjenske mandate za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Mandat je odbio Ljubiša Petrović iz SDS-a, pa je on dodijeljen Đorđu Miličeviću. U NSRS-u, u ovom mandatnom periodu, neće biti ni Draško Stanivuković iz PDP-a, pa će u skupštinsku klupu sjesti Tanja Vukomanović.

17 IMENA

Prihvaćene su i ostavke i dodijeljeni zamjenski mandati u gradskim vijećima Cazin, Goražde, Orašje i Zavidovići, kao i općinskim vijećima Banovići, Bužim, Odžak i Vogošća. Ista odluka odnosi se i na skupštine gradova Banja Luka, Bijeljina, Gradiška, Prnjavor, Novi Grad, Sokolac i Istočno Sarajevo te za Skupštinu opštine Srebrenica.

CIK je ovjerio kandidatske liste za izbor delegata u Dom naroda Parlamenta FBiH iz Tuzlanskog kantona. Ukupno je dostavljeno 11 kandidatskih lista – šest iz reda bošnjačkog naroda, po dvije iz reda srpskog i hrvatskog naroda, te jedna lista iz reda Ostalih. Na ovim listama nalazi se ukupno 17 imena.

Također, prihvaćeni su zahtjevi PDP-a i SDP-a za plaćanje novčanih sankcija u ratama. Tako je PDP-u dozvoljeno da dvije novčane kazne od po 4.000 i 3.000 maraka plati u deset rata. SDP je dužan da kazne od po 4.000, 2.500 i 1.700 plati također u deset rata.

Facebook komentari