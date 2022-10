CIK potvrdio pogrešne rezultate, zbunilo ih da li je Ivan Begić potpredsjednik RS-a

Prema prvim rezultatima CIK-a, prije ponovnog brojanja, najviše glasova je imao Davor Pranjić, međutim razlika u odnosu na drugoplasiranog Ivana Begića je bila mala pa je stoga postojala mogućnost da dođe do preokreta u rezultatu.

Na današnjoj sjednici CIK-a je tako i rečeno. Nakon kratke zabune i rasprave oko toga ko je potpredsjednik iz hrvatskog naroda, utvrđeno je da je Ivan Begić.

Nakon završetka sjednice, predsjednik CIK-a Suad Arnautović se obratio novinarima koji su bili tu rekavši im da je došlo do zabune zbog upadanja u riječ kada je riječ o potpredsjedniku iz reda hrvatskog naroda, a kako nezvanično saznajemo, najviše glasova je ipak dobio Davor Pranjić, kojeg su podržale hrvatske stranke okupljene oko HDZ-a.

Do preokreta je pak došlo iz reda bošnjačkog naroda, gdje je najviše glasova ipak osvojio nezavisni kandidat Ćamil Duraković, a ne Senad Bratić ispred koalicije Pokret za državu. Međutim, i ovi rezultati zbunili su predsjednika CIK-a.

Prilikom saopštavanja rezultata za kandidata za predsjednika RS-a sa najvećim brojem glasova iz reda bošnjačkog naroda, Aranutović je naveo da nije došlo do promjene i da je najviše glasova osvojio Ćamil Duraković. Član CIK-a BiH Željko Bakalar ga je ispravio i rekao da do promjene jeste došlo u rezultatu i da je novi potpredsjednik Ćamil Duraković, a da je prema ranijim rezultatima, to bio Senad Bratić.

“Znači ja sam pogrešno sve rekao? Dajte da vidimo o čemu se radi, onda ja imam pogrešne rezultate”, kazao je Arnautović, no svejedno su pogrešno utvrdili rezultate.

U utrci za predsjednika RS-a je pobijedio Milorad Dodik, a članica CIK-a Vanja Bjelica Prutina je rekla na sjednici danas, da je to potpuno jasna i sigurna stvar, očigledno zbog velike razlike u glasovima. Međutim, ona poručuje da bi moglo doći ponovo do promjene u pogledu potpredsjednika ukoliko bi ispravili sve malverzacije i nepravilnosti (što ponovnim brojanjem nisu u potpunosti uspjeli uraditi).

Naime, oni prilikom brojanja uopšte nisu mogli pronaći više od 60 vreća zbog nepravilnog pakovanja materijala na biračkim odborima, a primijećene su i malverzacije koje su prijavljene Tužilaštvu BiH, piše Klix.

