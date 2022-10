Višković: Budžet usvojiti u roku, građani bi ispaštali u slučaju neformiranja parlamenta

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković upozorio je danas da su rokovi za usvajanje budžeta i ekonomske politike za iduću godinu precizno propisani i da bi, u slučaju neformiranja novog saziva parlamenta, ispaštali svi građani Republike Srpske, a posebno najosjetljivije socijalne kategorije.

Predsjednik Vlade istakao je da ovo nije vrijeme za političke egizibicije i da svi politički akteri moraju imati na umu da bi eventualno neusvajanje budžeta za 2023. godinu ostavilo posljedice na građane.

“Nadam se, ipak, da će prevladati razum, a ne sitno politikantstvo, i da ćemo usvojiti budžet u skladu sa propisanim rokovima, kao što je to i do sada uvijek bio slučaj kad smo pravovremeno konstituisali svaki saziv Narodne skupštine, pokazujući na taj način punu funkcionosanost institucija Republike Srpske”, naglasio je Višković.

Ako se to, pak, ne dogodi i ne dođe do formiranja parlamenta u zakonom predviđenim rokovima, on je istakao da zakon prisiljava da sve isplate iz budžeta budu obavljene na osnovu isplata iz prošle godine, dakle bez uvećanja penzija, plata i drugih socijalnih davanja koja su u više navrata znatno uvećavane tokom ove godine, a što je već uvršteno u prijedlog budžeta za iduću godinu, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću.

Višković je rekao da se ni u kojem slučaju ne smije dozvoliti da zbog politike ispaštaju najosjetljivije kategorije stanovništva, koje se sa punim pravom očekuju da i u idućoj godini dobijaju uvećana primanja.

“Ne želim da vjerujem da postoji ijedna politika koja, zbog svojih ambicija, želi da stvori situaciju u kojoj bi naši građani primali manje penzije i plate, pogotovo u vremenu predstojeće globalne energetske i drugih, teških izazova sa kojim ulazimo u zimu. Nadam se da svi shvataju da dobrobit svakog našeg čovjeka mora biti iznad dnevne politike”, rekao je Višković.

On je precizirao da bi po sili zakona, u slučaju neusvajanja budžeta, sve isplate iz budžeta bile na nivou 2021. godine, dakle blizu 15 odsto manje nego što je to sada slučaj.

“Ne želim da vjerujem da postoji ijedan političar, koji bi zbog lične ambicije dozvolio da ijedan penzioner dobija manju penziju nego što zaslužuje”, naveo je Višković, ukazujući da je ovoj godini došlo do značajnih povećanja svih primanja, uključujući novouvedena prava, poput naknada za nezaposlene roditelje četvoro i više djece i novih naknada za demobilisane borce.

On je podsjetio da su u ovoj godini penzije uvećavane u tri navrata, ne računajući jednokratne pomoći, te su sada veće za 14,46 odsto u odnosu na 2021. godinu, a sve sa ciljem da se anulira uticaj globalnih inflatornih kretanja.

Višković je ukazao da je u ovoj godini uvedena i mjesečna naknada od 750 KM za nezaposlene roditelje četvoro više djece.

“Sva ova povećanja uvrštena su u prijedlog budžeta za 2023. godinu, a naš budžet je u potpunosti u stanju da zadovolji sva povećanja. Sada nam je potrebno da što prije usvojimo budžet i time stvorimo zakonsku osnovu za isplatu svih tih uvećanja i u idućoj godini. Za to su nam potrebni politički razum i shvatanje da potrebe naroda moraju biti na prvom mjestu. Takođe, skrenuo bih pažnja na to je Republika Srpska, za razliku od drugog entiteta, svoju političku stabilnost uvijek iskazivala pravovremenim konstituisanjem parlamenta i vlade. Nadam se da neko ne želi da stvori suprotnu situaciju, koja ne bi bila u interesu Republike Srpske i njenog naroda”, zaključio je Višković, piše Srna.

