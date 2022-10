Borenović: Zabrana uvoza nafte Srbiji je brutalan udarac i na BiH

“Činjenica da je Hrvatska izlobirala da se Srbiji zabrani uvoz ruske nafte, zbog čega će je građani Srbije naftu i njene derivate plaćati znatno skuplje, brutalan su udarac i na Bosnu i Hercegovinu, koje dnevno iz Srbije uvoze čak 1.000 tona nafte, od čega najveći dio ide u Republiku Srpsku”, kazao je Borenović.

On navodi da su posljedice ove odluke, osim što će cijene uvoza nafte biti i za nas više, da će vrlo vjerovatno doći do smanjenja dotoka nafte i naftnih derivata, što sve u konačnici znači da će cijena goriva rasti do 25 posto, a dalje i cijena životnih namirnica.

“E, to je to veliko savezništvo i prijateljstvo sa Hrvatskom u koje nas Dodik uvjerava, to su posljedice bakinačke „Maestral koalicije“ Dodika i Milanovića”, rekao je predsjednik PDP-a Branislav Borenović.

Borenović kaže da ova i ovakva vlast Hrvatske nije i ne može biti nikakav saveznik i prijatelj Srbima u kojoj god zemlji živjeli.

“Jadno je, tužno i mučno to savezništvo. Njegovo savezništvo je podaništvo, što je dokazano bezbroj puta. Savezništvo sa dokazanim srbomrscima se uvijek završi na našu štetu. Sljedeći put kad kada gorivo, ali i druge namirnice budemo plaćali po još višim cijenama od dosadašnjih, sjetimo se da je SNSD odbio da ukine akcize na naftu i naftne derivate, a da su nam onda Dodikovi prijatelji i saveznici zadali ovako brutalan udarac. I onda se neko naivno ili zlonamjerno pita zašto se svakim atomom snage i danas borimo protiv te pošasti, kriminalnog naprijatelja svog naroda, koji nas je okupirao”, poručio je Borenović, piše Klix.

