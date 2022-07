Čović: Vrlo je opasno pretvaranje BiH u navodnu građansku državu

On je rekao da će se Izborni zakon BiH morati promijeniti najkasnije šest mjeseci nakon izbora, kad već to nije učinjeno prije izbora, te dodao da su to stavili do znanja svi relevantni europski i američki predstavnici.

“BiH može opstati samo kao država tri konstitutivna naroda, što uostalom i potvrđuje zadnji popis stanovništva na kojem se 97 posto ljudi u BiH izjasnilo da pripada jednom od ta tri naroda, što dovoljno govori o odnosima u BiH”, rekao je Čović.

Prema njegovim riječima, negiranje takvog izjašnjavanja ljudi u BiH na posljednjem popisu i “pretvaranje zemlje u navodnu građansku državu kako bi najbrojniji narod ovladao ovim prostorom, vrlo je opasno”.

“Danas treba jasno reći da je to promašena i nazadna politika koju ne podržava većina ljudi u BiH. Predstavnicima međunarodne zajednice poručujem da vide čime smo se bavili u proteklih nekoliko godina i kako smo došli u poziciju da potpuno zaostanemo na europskom putu”, poručio je lider HDZ-a za “Večernji list”.

