Vučić: Sa Bakirom i u “kafani na Sedreniku” mogu rješavati probleme

Govoreći o krizi u BiH, Vučić smatra da je problem u tome što se stranci pozivaju na Dejtonski sporazum kada im to odgovara, dok im u suprotnom ne valja, pa se, kako dalje ističe, pozivaju na duh Dejtona dok narušavaju njegove temelje kao u slučaju uzimanja zemljišta i šuma Republici Srpskoj.

“Moje pitanje je bilo zašto su dozvolili da se narušavaju pravila Dejtona, a sada ustaju da brane Dejton”, rekao je Vučić.

Rekao je i to da u Dejtonu ne postoji nijedno slovo koje govori o tome da zemljište i šume ne pripadaju Republici Srpskoj.

“Kad ih (strance) pitam što to ne vratite, pa će i kod ljudi u Republici Srpskoj naići na mnogo više razumijevanja, oni odgovaraju ‘za to mora proći pet-šest mjeseci’. Znači, mora proći toliko, a uzeli su sve u roku od jednog dana”, naveo je Vučić sinoć za Televiziju “Happy”.

Ocjenjujući da će najveći problem u BiH uoči izbora biti bošnjačko-hrvatski odnosi, Vučić je poručio da je spreman razgovarati sa svima, uključujući i lidera SDA Bakira Izetbegovića, sa kojim se, kako je naveo, može susresti i u “kafani na Sedreniku” kako bi rješavali probleme.

Vučić je dalje naglasio da ga, kako je on nazvao, bošnjačka politička elita optužuje da je njegovo zalaganje za gradnju autoputa do Sarajeva “srpski ekspanzionizam”. Na to je odgovorio “da bi on Bošnjacima, “da dođu izgraditi autoput u Srbiji, lično otpjevao pjesmicu u tu čast, a ne bi ih napadao za bilo kakvu ekspanziju”.

Facebook komentari