SKANDALOZNA IZJAVA/Milanović: Bošnjački političari se ponašaju kao njihov krvnik Milošević

“Današnje ponašanje bošnjačkog vodstva u Bosni i Hercegovini preuzelo je obrazac Slobodana Miloševića, njihovog krvnika, iz 1990. godine”, optužio je Milanović u izjavi za medije, ponovivši kako građansko uređenje susjedne Bosne i Hercegovine nije opcija za Hrvatsku, prenosi Al Jazeera.

“Ne samo da to nije moguće nego nije ni u interesu Hrvatske”, kazao je predsjednik Hrvatske, dodajući kako on “pokušava pronaći rješenja da se Hrvate ne maltretira kao što su to beogradska ‘čaršija’ i Milošević radili nekoj drugoj manjini”.

Svoj ‘glasan’ pristup političkoj situaciji u BiH, u kojoj traju pregovori o izbornom zakonu uz insistiranje na reformi na način da kod izbora političkih predstavnika bosanskohercegovačkih Hrvata ne mogu utjecati glasači koji se ne izjašnjavaju kao Hrvati, ocijenio je “jedinim načinom”.

“Ne ide drukčije nego glasno”, rekao je predsjednik o svom političkom pristupu koji često nailazi na kritike političara u BiH, ali i same Hrvatske.

“Ja se time nažalost bavim svaki dan, a Plenković (premijer Hrvatske Andrej Plenković op. a.) se bavi lobiranjem u Briselu i rješavanjem globalnih konflikata na ruskoj ploči. Samo naprijed s tim”, dodao je.

Milanović smatra kako je pitanje BiH hrvatskoj vladi “nekakva rubna gnjavaža”, pa je kritikovao njen pristup tom problemu.

“Ova hrvatska diplomacija je naprosto šačica klimavaca i kukavica i ljudi koji su Hrvatskoj na sramotu”, ustvrdio je Milanović, naglasivši da misli na vrh, a ne o “cijeloj službi”.

