Šarović: Dodikova politika je od RS napravila “crnu ovcu”

Lider SDS-a Mirko Šarović i predsjednik PDP-a Branislav Borenović obratili su se medijima nakon sastanka ove dvije stranke. Šarović je rekao kako je lider SNSD-a i član Predsjedništva BiH Milorad Dodik doveo opoziciju u cijelu ovu krizu.

– Nismo dobili bilo kakvu inicijativu, bilo kakav poziv, svoj stav smo i jedna i druga stranka iznijeli. Narodna skupština je jedino mjesto gdje ćemo se sresti, različito gledamo na jedinstvo. Nije moguć zajednički stav na način da kažem da je određena stvar takva i takva i da se okupimo oko toga – kazao je Šarović.

Krupne stvari se rade bez plana

Šarović je poručio da je Dodikova politika pogubna.

– Pogubna politika, i mora da se sam vadi. Mi ćemo kazati da je RS zahvaljujući njemu postala svjetski slučaj, “crna ovca”, mi politiku vidimo na sasvim drugi način ne onako kako to vidi Dodik. Ovako krupne stvari se ne rade bez plana, bez strategije. Loša politika je dovela do ovakve situacije, ona je kreirana iz mjeseca u mjesec da bi se izborni rezultati ostvarili. Mislim da to nije dobra politika – istakao je predsjednik SDS-a, te dodao:

– Što se nas tiče poštovat ćemo odluke NSRS bez obzira na komentare. Mi idemo u Parlamentarnu skupštinu, mi jedino ne glasamo. Ne dozvoljavamo da se sada odgovornost prenese na opoziciju nego treba da onaj ko se isprsio da kaže šta sada treba da se radi – kazao je Šarović.

Očekivali poziv za osnivanje VSTV-a RS

S druge strane, predsjednik PDP-a Branislav Borenović ističe da prema njegovom mišljenju vidi Dodika i SNSD kako se vraćaju u institucije BiH pognutih glava.

– Koliko vidim Dodik i SNSD se vraćaju u institucije BiH pognutih glava svome prijatelju SDA. Ako postoji prijedlog da se riješi pitanje nametnute Inckove odluke neka to odmah kažu. Pozivamo vladajuću koaliciju da nam daju prijedlog kako će se riješiti to pitanje. Mi smo danas očekivali poziv za osnivanje VSTV-a RS.

Tako je najavljeno ranije, prije 15 dana je Milorad Dodik rekao da će to biti u januaru , a evo već polovina je januara prošlo – rekao je Borenović,piše Avaz

Facebook komentari