Vulić žestoko napada: Šarović pokazuje da je u sprezi sa stranim ambasadama

Ona je ocijenila da je Šarović “još jednom pokazao kakav je licemjer i koliko je u kandžama stranih ambasada, jer sve to što ima sigurno nije mogao dobiti na lijepe oči”.

– Da se neko stidi Dana Republike Srpske i da to osporava, to jasno govori koliko je on ucijenjen od nekoga. Njegov komentar sa sastanak člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića je nevjerovatan i da ne zna da je Srbija potpisnik Dejtonskog sporazuma i da je jedna od njenih obaveza da brine o stabilnosti u BiH, odnosno da se brine o Republici Srpskoj – rekla je Vulić.

Ona je zahvalila predsjedniku Srbije Vučiću i svima koji podržavaju Republiku Srpsku, te istakla da je njegov razgovor sa srpskim članom Predsjedništva BiH samo dogovor i inicijativa.

Vulićeva je rekla da je Vučić od Dodika tražio da se predstavnici Srba vrate u zajedničke institucije, ali da to nije naredio, niti je to srpski član Predsjedništva BiH od njega tražio.

– Ako se vratimo u parlament BiH neka zna i (američki ambasador u BiH) Erik Nelson i svi strani ambasadori da mi nismo “genocidaši” i ako se to ne riješi, imaćemo problem. Mi nismo naivni i nemojte misliti da ćemo preći preko toga tek tako jer nas je neko zamolio – rekla je Vulićeva.

Ona je navela da će se prvo taj sporni krivični zakon riješiti.

– Mi znamo šta je njihov cilj, a to je da se o tome ćuti i da oni kažu da je Republika Srpska genocidna tvorevina, i šta se sa takvim tvorevinama radi – ukidaju se. Mi na to nećemo pristati. Itekako ćemo da razgovaramo i da se zalažemo za ono što je interes srpskog naroda, a to je Republika Srpska, stabilna, mirna i otvorena za sve ljude – rekla je Vulićeva.

Ona je istakla da svi iz PDP koji imaju nekretnine u Engelskoj, treba da daju odgovore građanima odakle im novac za sve to, te upitala kako su ti ljudi u postratnom periodu mogli da kupuju u Engleskoj nekretnine i da se tamo školuju.

– Oni koji nešto spočitavaju Dodiku trebaju da se prisjete da su iskoristili strašnu tragediju jedne porodice i da su na taj način došli na političku scenu Republike Srpske i sad pričaju kako tobože žele dobro Republici Srpskoj – kaže Vulićeva.

Vulićeva navodi da su oni sve vrijeme Dodika optužuju za lažni patriotizam jer su oni lažni patrioti.

– Jedva čekaju trenutak da od Republike Srpske naprave praznu ljušturu, a to mogu samo sa Amerikancima, Englezima koji nas od starta ne vole i koji žele da nas stave u okove ropstva. Mi to nećmo dozvoliti. Srpski narod je pobijedio mnoge bitke, pobijediće i ovu – rekla je Vulić, prenosi Source.

