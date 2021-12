Zlatko Lagumdžija: Dodik bi mogao ići još dalje, strah me nove četiri godine braće Dalton

Bivši ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija gostovao je u emisiji “Mreža” Federalne televizije, gdje je odgovarao na neka zanimljiva pitanja. Lagumdžija kaže da je Evropa prije deset godina krenula na put na kojem se danas nalazi.

– Nije ovo više ona Evropa, s prelaskom između dva stoljeća kada ste imali velike lidere koji su vladali evropskom scenom. Danas imate crnu internacionalu evropsku koju predvodi Orban i Janša i ovdje imaju druga Dodika. Dakle ona prelazi linije EU bez ikakvih problema. To je ta crna internacionala koje na mapi nije bilo prije 10-15 godina. Danas su oni digli glavu. Uvijek u svakom društvu imate 10-15% ljudi koji imaju neke radikalne stavove, pitanje je samo koliko se institucije bore protiv toga – rekao je Lagumdžija.

Jel neko misli da će Orban džabe dati 100 miliona Dodiku?

On ističe kako se plaši da su danas naši državobranitelji, “patriote iz udžbenika, ovi što se proglašavaju da će oni da nas spase, da nas brane kao bh. front, kao Bošnjake, kao građane ove zemlje, upali u jednu matricu u kojoj je bolje da nas ne brane.

– Upali su u matricu da ustvari vide svugdje neprijatelja i podilaze frustriranim potencijalnim biračima. Svi smo mi na neki način frustrirani stanjem u kojem se nalazimo, jednim očajem što se zemlja ovako rastura. I najlakše je sada u ovoj situaciji podilaziti svi su protiv nas. Nemojte zaboraviti, Milošević je do zadnjeg dana govorio cijeli svet je protiv nas. Onog trenutka kad cijeli svet bude protiv tebe, ti imaš problem malo veći nego ceo svet, pa čak i kad si jedini u pravu.

Mi smo ovdje, sjetite se, to su ljudi koji su u startu optuživali Šmita (Christian Schmidt) da radi za Bog te pita koga. Dakle Šmit je bio. Pa su Nijemci protiv nas. Pazite, najjače uporište u EU koje ima ova BiH je u Njemačkoj. To je kontinuitet politike Angele Merkel koji je sada samo dignut na viši nivo u kojem sad imamo također jednu strukturu, tu semafor koaliciju njemačku u koju se možemo pouzdati. I nemamo pravo da sumnjičimo Nijemce ili nekoga ko je kao eksponent neke privatne politike. Pa su onda vidjeli neprijatelje u Americi, u Palmeru. Ljudi ne mogu da shvate, ono što Palmer radi, to je direktno. Amerika nije poslala jaču ekipu od Dejtona do danas u region, a posebno u BiH.

Ono što radi Palmer i što radi Eskobar (Gabriel Escobar), to je usaglašeno na najvišem nivou na kojem se usaglašavalo u zadnjih 20 godina u Americi politika prema ovdje. To je sigurno nešto o čemu Blinken itekako vodi računa i o čemu je predsjednik Bajden (Joe Biden) upoznat na nivou sigurno onoga što se treba ovdje postići. Velika Britanija je treći stub naše podrške. Mi danas u Velikoj Britaniji imamo jaču potporu nego što smo imali od vremena Tonija Blera (Tony Blair). Dakle, to treba sada gajiti.

S druge strane, ovdje se priča da će Orban dati Dodiku 100 miliona. Čega? Jel neko misli da će mu dati džabe 100 miliona? Može mu samo Dodik nešto prodati pa da obojica budu dobri po deset miliona. To je taj tip pijačara i nakupaca ovdje i od njih ne možete očekivati da vam nešto pomognu. A kako će vam pomoći i koliko Varhelji (Oliver Varhelyi) može, ja uopšte siguran. Ne podržavam Varhelja, Bože sačuvaj, ali njega treba smjestiti na pravi način, treba se okrenuti svojim prijateljima. Smjestiti ga jednom drugačijom politikom, jednom diplomatskom ofanzivom, na svaki mogući način dolaska do prijatelčja u svijetu svim mogućim sredstvima. Ne može ta crna internacionala ništa u tim institucijama. Varhelji je uspješan u mjeri u kojoj smo mi neuspješni.

SDA generiše strah

Lagumdžija smatra da SDA nikad jača nije bila jer generiše strah. On tvrdi da “četvorki koja je vlasnik naših sudbina, koja danas ima u Predsjendištvu, u Vijeću ministara, potpuno, svi su unutra, ima dvotrećinsku većinu u oba doma Parlamenta BiH.

– Dakle mogu promijeniti Ustav, mogu raditi šta god hoće. Onih 14 obaveza EU koja nam je zadana da bi išli dalje u kandidatskom statusu, oni to mogu preko noći ispuniti, imaju toliko ruku, ali njima odgovara ovo stanje. Toj braći Dalton. Dakle, najmanji nije najpametniji, ovdje se potpuna inverzija napravila. Dakle njima četvorici odgovara da do novembra iduće godine se zadrži ovo stanje i ovaj status. Status gdje su ljudi ishaviješteni, gdje se plaše rata i ja mislim da su oni, ako su nas prije dvije ili tri godine prepadali i tako dobijali izbore, sada su ušli u zločinački poduhvat jer je zločin prema vlastitom narodu.

Dovesti narod do ivice psihičkog ustrojstva, labilnosti svake moguće vrste, prepadajući ih ratom dok se oni jako dobro dogovaraju o tome kako da idu dalje. Neće ovdje oni ništa podijeliti. Neće uspjeti ništa podijeliti. Ali Čoviću odgovara status quo, Čoviću odgovara Komšić kao čovjek koji će biti babaroga kojom će on prepadati i koji će uzeti Dom naroda kompletan. Kakav god da bude Izborni zakon, on će sa Komšićem u Predsjedništvu uzeti Dom naroda i Fadila Novalića ćemo imati još pet godina. I Jelku i ne znam koga dok se ne dogovorimo, odnosno oni se neće ništa dogovoriti. Dodiku odgovara da priča o secesiji ne bi li eutanazirao svoju opoziciju, ne bi li držao ljude u neizvjesnosti. Prirodno, Bošnjaci pa i SDA nisu jači bili, ni krivi ni dužni. Bez svoje ikakve kompetencije oni su postali ključni faktor zato što ovi koji su im opozicija, bojim se da su se već podijelili na one koji se ulizuju, da im se lagano uvuku pod kožu, i one koji još uvijek misle da se treba s njima boriti. Ja čestitam ovim drugim, časnim ljudima koji to rade.

Ali SDA se sada našao u poziciji da nikad raspadnutiji nisu bili, nikad manje uporišta u narodu nisu imali, nikad lošiji nisu bili, a nisu bili jači u zadnjih 20 godina, upravo zbog toga što generišu strah. I priča hoće li biti rata nije ništa drugo nego vlast za njih četvoricu – rekao je Lagumdžija.

On, ocjenjujući Dodikov put secesije, ističe kako lider SNSD-a ima kapacitet da zaustavi sve u ovoj zemlji.

– Milanović nema nikakav kapacitet, ja mislim da Komšić ima veći kapacitet od njih institucionalno, jer Milanović hvala Bogu ima Plenkovića tamo koji ga malo vraća. Ja mislim da Plenković i Čović, da je tu udaljenost nikad veća. Milanović je nerelevantan u cijeloj ovoj priči. Bojim se da će Dodik ići još dalje. Ići će dokle mu se ovdje dozvoli. Ono što sam uvjeren, postoji crvena linija koju je stavila međunarodna zajednica. I ja mislim, on kad je pređe, a nije je prešao još.

Prelazak crvene linije je ukidanje Uprave za indirektno oporezivanje, ukidanje Oružanih snaga i ukidanje VSTV-a. Sve je to najavio. Onog trenutka ako bi krenuo u rasturanje OS BiH, to bi završio onako kako je završio Jelavić samoupravom 2001. godine i tu nema nikakve dileme. Ne vjerujem da će se Dodik upustiti u tu avanturu, a ako se upusti dobit će po nosu od NATO-a. Ja mislim da je Dodiku krajnji cilj secesija, ali on zna da to ne može uraditi. Jedino što može uraditi ukoliko krene u to, da mu avion na Mahovljanima bude parkiran stalno sa upaljenom mašinom i da doleti do Mađarske. Ali prvi cilj mu je da pobijedi na izborima za godinu dana, ako već ne može secesiju napraviti. Najviše se plašim tog stanja da nam godinu dana razvlače pamet. Ne granatama kao Mladić na Velušićima, nego da nam pamet razvlače ovako kako nam sad razvlače. Ja zato zaista mislim da moramo uraditi dvije stvari, između ostalog potpuno promijeniti agendu – rekao je Lagumdžija.

Nema povjerenja među probosanskim strankama / Lagumdžija ističe kako probosanske stranke ne vjeruju jedni drugima

– Pa će da budu probosanske u RS, pa će da budu probosanske u BiH, pa će biti probosanske tu u Federaciji. Gdje će- biti probosanske? Koji je zajednički imenitelj? Oni apsolutno nemaju nikakav zajednički plan. Oni ne vjeruju jedni drugima, s razlogom. Nemaju iste ciljeve. Odbrana BiH im je pokriće, to im je marketinški slogan. A inače, cilj im je jednima da sačuvaju vlast, a drugima da je otmu od ovih prvih. Tu nema iksrenosti. Kako kažu, kad ima volje, ima i načina.

Oni nemaju zajedničku volju. Na dnevnom redu je secesija, na dnevnom redu je rat, na dnevnom redu je legitimno predstavljanje kao posljednji vid Staljinovog koncepta konstitutivnosti za koji se zalažu lažni Evropejci da ga zadrže. Mi moramo krenuti ovdje u tranziciju ka zelenoj ekonomiji, integraciju Zapadnog Balkana kroz zelenu ekonomiju, kroz digitalnu transformaciju. Za sve to postoje fondovi, postoje pare. Za tranziciju zdravstvenog sistema.

Penzioni sistem će za godinu-dvije dana eksplodirati. Sada treba to staviti na dnevni red. Obrazovni sistem je na koljenima, sada treba o tome razgovarati. Infrastrukturni objekti su nigdje. Moramo se okrenuti nekoj vrsti zelenog pokreta šireg.

Lagumdžija kaže kako očekuje da se probude neki ljudi iz opozicije, ljudi iz nevladinog sektora, iz akademske zajednice, iz poslovnog sektora.

– Ako narod izađe na ulice nek nam je Bog na pomoći, a njima naročito. Na ulici se ništa neće riješiti. Vlast koja dođe na ulicu, ode s ulicom. Tako da, bolje im je da ne dočekaju ulicu. Ja ne mislim da je ulica rješenje jer onda se postavlja pitanje ko bi mogao doći. Nemojte da stvorimo atmosferu u kojoj će nas ulica dovesti do toga da se NATO posloži ovdje na liniji razdvajanja iz 1995 – kazao je on.

Plaši se nove četiri godine braće Dalton

– Nemojte se igrati s nama. Nemojte praviti od nas specijalni slučaj. Ako 2 miliona muslimana Bošnjaka na jednom dijelu Evrope hoće da budu građani Europe i da budu u građanskoj EU i da budu među 500 miliona nemuslimana građani nemojte od njih praviti ljude koji se sumnjiče kad hoće da budu u građanskoj državi tamo gdje je 2 miliona njih zajedno sa još 2 miliona ljudi koji nisu muslimani. Nemojte to raditi jer to će se obiti o glavu i vama i narušit će vaš projekat Evrope iza koje stojite – naglasio je Lagumdžija.

On smatra da je Milanović izgubio svaki kompas i da mu treba usluga Radovana Karadžića u terapijskom smislu.

– Mi ne smijemo da se pravdamo tim ljudima. Oni to rade da bi nas odvojili od drugih, da bi nas stavili na jedno mjesto da bi nas sutra mogli ukloniti kao strano tkivo. Orbana, Milanovića, Dodika i Janšu spaja zajednička ideologija segregiranih podijeljenih društava. Njima odgovara rasna, etnička i svaka druga čistoća. To je ta crna internacionala. To su danas muslimani. Sutra bi to bio neko drugi, sasvim svejedno. Ako oni pobijede Evropa će se raspasti. Istorija je na našoj strani – poručio je Lagumdžija te istakao kako se ne plaši rata, nego nove četiri godine braće Dalton u emisiji “Mreža”.

