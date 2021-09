DRAGAN MEKTIĆ, DIREKTNO: “Milorad Dodik je na vlasti 15 godina u RS-u, posljedice su katastrofalne

“Ja se često puta ne slažem sa politikom koju vodi SDA i njen lider Bakir Izetbegović i mislim da postoji dosta sličnosti u načinu na koji provode svoju politiku između Dodika i Izetbegovića, pa čak i Čovića. Ne mogu da razlučim dokle stvarno ide taj njihov konflikt i da li zaista postoji i ne mogu da razuvjerim sebe da tu ne postoji neki njihov dogovor.”

Dragan Mektić ističe da niko ne vodi računa o posljedicama po Republiku Srpsku ukoliko se srpski predstavnici uskoro ne vrate u državne institucije.

“Milorad Dodik je na vlasti 12-15 godina u RS-u. Posljedice su katastrofalne, mada on vodi cjelokupnu politiku u RS-u. On da razmišlja o posljedicama ne bi narod bio u situaciji u kojoj se sada nalazi.

Mislim da u ovoj politici Milorada Dodika dobrim dijelom postoje, kao prvo politika koju vode i SDA i HDZ i SNSD kao izbornu kampanju za narednu godinu, i kao drugo on je motivisan strahom od odgovornosti.

Njegova odgovornost ne može biti mala i ne može se završiti samo na tome da on bude kažnjen na izborima smjenom vlasti. Kod njega postoji konkretna opasnost za kriminal, za organizovani kriminal, za korupciju, za opšte siromaštvo, opštu pljačku. Nisam siguran da kod njega postoji bilo kakva zabrinutost osim te dvije, prenosi Slobodnabosna.

Ako opet jednom ekstremno nacionalističkom politikom, u kojoj ima ova dva partnera, napravi dobar izborni rezultat, on i dalje opstaje i kroz vlast se čuva. Ili, ukoliko padne na izborima onda mu valja odgovarati na neki drugi način za pljačku i kriminal koje je počinio. On te dvije stvari vidi i nažalost našao je jedino rješenje što više haosa, što više sukoba da ima tu još neki prostor u kome se on može kretati”, kazao je Mektić za FTV.

Facebook komentari