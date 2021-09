Čović “između redova” najavio bojkot izbora

Predsjednik Dragan Čović u pauzi se obratio medijima, navodeći da je razgovarano o aktualnoj političkoj situaciji u zemlji, aktivnostima na provedbi prioriteta – izmjenama Izbornog zakona BiH, te ostalih reformi na putu ka evropskim integracijama.

– Sve ono što smo trebali napraviti u paketu izmjena zakona s naglaskom na izmjene Izbornog zakona BiH danas je bilo temom sastanka. Bilo je minulih mjeseci mnogo sastanaka s predstavnicima različitih međunarodnih institucija, a napravili smo i plan stranačkih aktivnosti za narednih nekoliko mjeseci, referisao je Čović.

Konstatovao je i kako je stranka pripremljena za organizaciju izvještajnih aktivnosti, duboko uvjeren da će aktivnosti koje rade ići dinamikom da bi se sve moglo usvojiti početkom iduće godine.

– Aktivnosti oko Izbornog zakona dugo traju. Imamo jasan termin za završni dio septembra mjeseca gdje će biti evropska i američka administracija. Nagađam da će to biti pet, šest ili više dana, što bi trebalo biti dovoljno kako bismo došli do rješenja. Sve je na stolu. Istrošili smo element predlaganja. Gospoda iz Evropske unije dolaze krajem septembra kada bi taj posao, mislim, trebao biti i završen, rekao je Čović, te se osvrnuo na obilježavanje Dana srpskog jedinstva u Republici Srpskoj.

– Pravo svakog konstititivnog naroda je da osmišlja svoju budućnost kroz različite institucije. Tako to radi srpski narod i moja podrška njihovim razmišljanjima koje ne diraju osnove Ustava BiH. Mi ćemo poštivati Ustav. Zato pozivam na ustavno domoljublje. Kada budemo imali kapaciteta da mijenjamo taj Ustav, to ćemo uraditi, jer će nam na evropskom putu to trebati, naveo je.

Prokomentarisao je i insinuacije da bi stranke HNS-a mogle bojkotovati izbore 2022. u slučaju da se ne dotad izmijeni Izborni zakon.

– U skladu sa odlukama Ustavnog suda BiH, a ako je išta za nas obvezujuće onda je to, kako neko misli organizovati izbore, a da ne izmjeni Izborni zakon. Ustavni sud traži te promjene. Ne postoje uvjeti za organizaciju izbora, ako se to ne završi. Ostali neka trumače, ne želim koristiti negativne riječi koje bi kompromitirale procese. Sve ćemo dati da u ovoj godini izmjenimo Izborni zakon i provedemo sve presude Ustavnog suda, dodao je.

Osvrnuo se i na dio sporazuma koji je rezultirao izborima u Gradu Mostaru, a koji do danas nije sproveden.

– Imamo svjedoke koji su s nama radili nekoliko mjeseci, da bismo došli do tog sporazuma. Prisutnost je bila nedvojbena, paraf je na dokumentima nedvojben, a mi u djelo trebamo provesti ono što smo potpisali. Oni nas trebaju dovesti za sto. Sami se moramo dogovoriti. To je mehanizam koordinacije koji se sad nastoji zaboraviti. U skladu s tim ćemo se dogovoriti o Izbornom zakonu. Ovaj posao treba u devetom mjesecu temeljito raspraviti. Nadam se da ćemo posao završiti bez da iko nešto bojkotuje. Siguran sam da će Međunarodna zajednica predvoditi taj proces, rekao je.

Na kraju je na insistiranje kolegice s Federalne televizije koje se odnosilo na njegov dugogodišnji mandat na čelu HDZ-a, odnosno na najvažnije događaje i uspjehe u njemu konstatovao:

“Ovih dana sam gledao neke svoje biste. Imam osjećaj da me ispraćaju. To se obično radi na kraju.

Osjećam se dobro, a nastojim raditi profesionalno i dobro. Evropski put BiH je ključ, a ja mislim da to izgleda dobro. Uvjeren sam da BiH ima šansu, onakva kakvu smo definisali referendumskim pitanjem. Tu se i danas špekuliše. Nastojat ću da to ugradimo u Izborni zakon. Moje pitanje je primarno zašto bi nekomu smetalo da hrvatski član Predsjedništva bude biran od strane hrvatskog naroda“.

