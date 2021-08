Mirko Šarović: ‘Dayton 2’ je tačka oko koje se s Dodikom razilazimo

Izjava člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika nakon zajedničkog sastanka sa predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom, da Dejtonski mirovni sporazum praktično ne postoji i da je potreban “novi dogovor” je netačna ali i izrazito opasna – istakao je predsjednik SDS Mirko Šarović.

Plasiranje ove izjave sada, u ovom trenutku, kaže Šarović nije slučajno i predstavlja jednu od najvećih prijetnji po Republiku Srpsku.

– Najava novog dogovora znači i najavu Dejtona 2 što je direktno igranje sa sudbinom Republike Srpske – naglasio je predsjednik SDS-a.

Šarović je istakao da je to raskrsnica i tačka u kojoj se sa “Dodikom u potpunosti razilazimo i u tu avanturu i neizvjesnost nikada nećemo ići”.

– Razgovarati možemo jedino oko najboljeg odgovora na nametnutu Inckovu odluku ali oko raspakivanja Dejtona nikako ne možemo jer je to potpuno neprihvatljiva opcija za Republiku Srpsku – kazao je Šarović.

On je ponovio da je najgora moguća stvar u koju Republika Srpska može biti uvučena, uz to i uz nepotrebno Dodikovo pozivanje da se u posredovanje uključi Turska, je taj nekakav fantomski novi dogovor ili novi mirovni sporazum za BiH, “gdje je od gotovog pravimo veresiju i bacamo sve do sada stečeno”.

– Da li je upravo zbog ove najave i avanture u koju se upušta član Predsjedništva BiH iz Republike Srpske i išao u Sarajevo na sastanak?! Sada izgleda da je to bila namjera ali za SDS ovakav put je potpuno neprihvatljiv – zaključio je Šarović, prenose “Vijesti“.

