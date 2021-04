Sjednica Gradskog vijeća Mostara / Radmila Komadina ima podršku HDZ-a i SDA

Gradsko vijeće Mostara danas je održalo treću redovnu sjednicu, a na dnevnom redu našle su se 24 tačke među kojima su najvažnije bile nacrt budžeta za 2021. i prijedlog imenovanja glavnog savjetnika Grada Mostara. Gradonačelnik Mario Kordić u svom obraćanju medijima rekao je kako Mostar ima rupu u budžetu zbog pandemije, kao i da je lično zadovoljan, jer on predviđa dosta projekata koji su preneseni i nisu odrađeni. Rekao je i kako je Grad u pregovorima sa elektroprivredama s ciljem krpljenja budžetskih rupa.

– Optimističan sam. U nacrt smo uspjeli staviti u neke socijalne mjere. Naravno, svima bi bilo draže da ima više novca u budžetu. Gradskim službama smo dali nalog da sve odluke iz 2012. Ostanu na čekanju kako bismo se što prije resetovali na ovo doba, te kako bismo stare odluke što brže progurali da se što prije krenemo baviti aktualnim odlukama, rekao je Kordić.

Tokom sjednice mostarski gradonačelnik je rekao da je situacija u javnim preduzećima loša i da zahtjeva hitnu intervenciju.

– Odluka iz 2012. je odluka koja je po mnogo čemu nedorečena da ne kažem neusklađena sa odredbama zakona o službama, dodao je Kordić.

Predsjednik Gradskog vijeća Salem Marić konstatovao je kako će javnosti biti dostupno sve što Gradsko vijeće radi, jer su se mediji bunili kako ne mogu doći do materijala o kojima vijećnici raspravljaju. Nije mogao precizno odgovoriti koliki je broj dužnika prema gradu kad su u pitanju najamnine gradskih prostora, ali je rekao da je to pitanje kojim će se sigurno baviti. Na pitanje o glavnoj savjetnici, Marić je rekao da je to nešto što ne može pasti.

– To je radno tijelo Gradskog vijeća – komisija za izbor i imenovanje. Njezina obveza je da pregleda materijale koji idu na sjednicu. Ne odlučuju oni, Vijeće odlučuje o izborima, a mora proći prethodno njihovo odobrenje. Nikakva odluka njihova se nije očekivala niti se traži od komisije da glasuju. Procedura se zna, rekao je.

Kordić je rekao da je jasna procedura, te da savjetnik mora biti izabran od četiri vijećnika srpske nacionalnosti. Nije želio komentarisati saradnju Radmile Komadine sa bivšim gradonačelnikom Mostara. Komadina je, podsjećamo prema neslužbenim saznanjima, ispitivana u Tužilaštvu u slučaju mostarskog pročistača.

– Znate da u klubu Srba imamo četiri vijećnika i da se od ta četiri vijećnika bira glavni savjetnik Grada Mostara. Moj prijedlog je da to bude Radmila Komadina. Klub vijećnika srpskog naroda se slaže s tim prijedlogom i idemo u redovitu proceduru, kazao je Kordić.

SDP, HRS i Naša stranka se ne slažu s tim, te su njihovi vijećnici, a članovi Povjerenstva za izbor i imenovanje jučer bili protiv njezina imenovanja jer smatraju da nije radila dobro.

– Nemam tu što komentirati. Stigao sam prije mjesec, imam dobru suradnju s Radmilom Komadina, tako da ćemo nastaviti suradnju. Što se tiče suradnje nje i gospodina Bešlić, to ćete ocijeniti vi i građani, kazao je Kordić.

Marić je kasnije sjednicu otvorio upravo sa pričom o glavnoj savjetnici. Osvrnuo se na pisanja medija o tome da Komadina nije prošla na Komisiji za izbor i imenovanja, kazavši da to nije trebalo izaći u javnost. Predsjednik Komisije Goran Bošnjak (HDZ BiH) pravdao se da informacija nije otišla službeno, nakon čega je Boška Ćavar kazala da su mediji prije nego što je dala izjavu znali da Komadina nije prošla na Komisiji, što je i tačno.

Podsjetimo, HDZ i SDA podržavaju Komadinu za glavnu savjetnicu, jer su glas za dali i Goran Bošnjak i Adil Šuta, dok su ostali članovi iz Naše stranke, SDP-a i HRS-a bili protiv.

Vijećnici su se dotakli i gradnje pored rijeke Bune u južnom dijelu Grada.

– Čega god se dotaknemo sve je za vanrednu tematsku sjednicu. Komunala, javna preduzeća, gradske službe, apsolutno sve je u problemima, i sve je za posebne sjednice. Mislio sam da tematska sjednica ne mora biti u programu rada Vijeća, da može biti vanredna tematska sjednica. Ako mora onda bih ja predlagao šest-sedam sjednica, iz razloga što živimo te probleme, a ovdje ih niko ne spominje. Dok imamo građane koji preko Facebooka zaustavljaju divlju gradnju, ili na Jugu i Jugoistoku gdje novinari pišu dopise inspekciji, mi pričamo o nekim ovdje stvarima, ne znam više ni o čemu, kazao je vijećnik Ibro Husnić.

