STANIVUKOVIĆ PORUČIO : ”Neka oni objasne svojoj djeci zašto se u parkovima više neće moći igrati’

Naglasio je da je razgovor o dostavljenim amandmanima „vrijeđanje inteligencije i vrijeđanje građana“.

Kaže da je ranije planirao da ih sutra pozove na razgovor pa da vide da li određene stavke treba korigovati ali da sada od toga nema ništa.

– Upozorili smo šta znači za Banjaluku, ako se ne usvoji budžet a šta znači, ako se usvoji budžet sa ovakvim amandmanima. Neka oni objasne svojoj djeci zašto se u parkovima više neće moći igrati. Naša dužnost će biti, ako se usvoji budžet sa ovakvima amandmanima da u svaki park gdje nije pokošena trava, na svaku saobraćajnicu koja nije asfaltirana ili gdje nisu okrpane rupe, stavim fotografije odbornika koji stoje iza ovoga. Mi ih upozoravamo da ovo ne čine jer će biti odbornici koji su učinili najviše štete Banjaluci. Ja ne garantujem da građani ovim odbornicima neće otići na vrata da ih pitaju šta rade – naveo je on komentarišući dostavljene amandmane većine u Skupštini grada.

Kaže da će ovakav potez izazvati gnjev kod građana te da se radi o „zatezanju političkog konopca koji mora pući“.

– Znao sam da će sve ovo biti teško ali sam mislio da ćemo se takmičiti ko će predložiti bolje a ne ko će uništiti Banjaluku, od strane njih – rekao je on i dodao da ovakav potez skupštinske većine „ne može samo tako proći te da on to neće dozvoliti“.

