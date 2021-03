Dr. Vranić: Sebijin potez je nekulturan i očekivan! Dr. Sait, dr. Keske: Mi smo gosti, želimo pomoći!

Vrhunski stručnjaci, cijenjeni doktori Američke bolnice iz Istanbula prof. dr. Sait Bilgin, specijalista interne medicine i doc. dr. Širan Keske, infektolog, na poziv ministra Vranića stigli u Sarajevo da pomognu u borbi protiv korone, no naišli su na opstrukcije od direktorice Kliničkog centra Sebije Izetbegović.

U razgovoru na FACE TV sa Senadom Hadžifejzovićem pokušali su odgovoriti na neka pitanja.

Senad: Ministre Vraniću, ko je kriv za ovo stanje?

Vranić: Krivi su svi! Vrh države! Da su imali više empatije, formirali bi ad hoc krizni štab na nivou cijele BiH! Preko 5000 ljudi je umrlo, neko mora odgovarati!

Sait: Naša klinika postoji 101 godinu. Ja sam vaš Turčin, sa Kosova sam!

Keske: Svaki dan i noć već godinu dana radimo sa Covid pacijentima, bez vikenda i odmora. Prošlo ljeto smo imali samo par dana odmora. Mi smo gosti, došli smo iz druge zemlje, naš cilj je bio pomoći koliko možemo.

Sait: Mi smo ovdje gosti, šta kažu – to ćemo i uraditi. 186 pacijenata smo pregledali u Općoj bolnici. To je naučni sporazum, došli smo ispričati naše iskustvo sa Covidom. Nisam očekivao ono što sam vidio u Općoj bolnici. Svako jutro u 7:30 se skupljaju svi doktori i obilaze 186 pacijenata jednog po jednog, mi to ne možemo u našoj bolnici. Ovdje rade kolektivno, nisam to očekivao, to je jako dobro! Imaju mnogo više pacijenata, a mnogo manje osoblja! Naučili smo mnogo od njih, to je za nas velika stvar! Mi smo sa doktorom Drljevićem prije 3 mjeseca imali nekoliko Zoom sastanaka. Poznajemo se sa Sidranom odavno, to je i naš Abdulah Sidran, ne samo vaš! Kad je bio pozitivan, zvao me i rekao mi to i odmah smo intervenisali. Da me pitaju ko mi je bio najrizičniji pacijent, naveo bih njega. Velika istina je dragi Allah, a ne ono što smo mi radili! Dragi Allah je za njega mislio da ima još zadataka za ovaj narod!

Facebook komentari