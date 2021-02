DODIK SE UŽIVO OBRATIO JAVNOSTI: “SVAKI SRBIN KAD SRETNE INZKA NEK OKRENE GLAVU, pokušava da se dodvori muslimanima”

Dodik je kazao da Inzko pokušava djelovati “izvan svojih ovlaštenja”.

“Inzko ili ne zna, ili je patološki lažov. Tačno piše u Aneksu 10, da je on tumač ovoga dijela Dejtonskog sporazuma. Kao i za vojni dio Aneks 2. On pokušava da djeluje izvan svojih ovlaštenja. On je čovjek koji pokušava da se dodvori muslimanima u Sarajevu i kroz obračun sa nama dobije simpatije tamo”.

“Svaki Srbin kad ga sretne treba da okrene glavu od njega. Zato i ja ne želim da ga sretnem već dugo, jer je rekao da ga RS podsjeća na NDH. Nama je to neprihvatljivo. Evo neka meni ugovori sastanak, da vidimo kako će proći”,piše Novi.

“Sve je nakaradno oko toga, od samog izbora Visokog predstavnika. To su blefiranja koja su trajala više od 20 godina. Inzko je bespravno nametnut ovdje, kao siledžija. Pozivam na jedinstvo oko ovog pitanja”, kazao je Dodik.

