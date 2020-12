Dr. Zlatko Guzin, kandidat probosanskih snaga: “Izbori za Mostar, grad po mjeri svih stanovnika”

Nosilac zajedničke liste probosanskih snaga za Gradsko vijeće Grada Mostara dr. Zlatko Guzin, istakao je važnost ispunjavanja građanske obaveze i pozvao građane Mostara da glasaju kako bi doprinijeli promjenama koje su neophodne.

Guzin je u intervjuu za Anadolu Agency (AA) kazao kako je prošlo 12 godina bez izbora, a osam bez Gradskog vijeća.

”Nepostojanje samog Gradskog vijeća je dovelo Mostar u jednu pat-poziciju, gdje su stvari praktično bile zaleđene, jednostavno se nisu mogle donositi odluke koje su bile neophodne za normalno funkcionisanje grada, kao i pravljenje bilo kakvih planova za budućnost. Tako da smatram da je to izgubljenih najmanje osam godina za koje je Mostar mogao napraviti velike stvari“, smatra Guzin.

Upitan za značaj zajedničkog nastupa probosanskih snaga na izborima u Mostaru, Guzin je kazao kako je to i prihvatio zato što je primijetio da je jedna grupa stranaka, različitih političkih profila i opredjeljenja sve parcijalne interese stavila u funkciju opšteg cilja – borbe za jedinstveni i demokratski Mostar, grad za sve njegove ljude.

”Tako da sam prihvatio da budem nosilac ove zajedničke liste i to mnogo znači jer samostalan i rascjepkan izlazak na izbore jednostavno ne bi polučio rezultat da bismo imali šansu da budemo relevantna politička struktura prilikom odlučivanja u Gradskom vijeću i također pri odluci za kandidovanje gradonačelnika Grada Mostara”, rekao je Guzin.

Zalaganje za jedan grad

Dodao je kako je politička artikulacija bilo koga demokratsko pravo i da je to način na koji su predstavnici stranaka iz Republike Srpske nastupili, što je njihovo demokratsko pravo, a ostaje da se vidi kako će to završiti na izborima.

Upitan da li bi novi gradonačelnik Mostara, kao Bošnjak, mogao dati novi zamah gradu na Neretvi, posebno kada je u pitanju prezentovanje grada kao multietničke sredine, Guzin je kazao kako je osnovna politika i poruka koalicije da se “zalažu za jedan grad, multietnički, otvoreni grad za sve njegove građane bez obzira na nacionalnu pripadnost i bilo koje drugo opredjeljenje”.

”Mislim da nas to razlikuje od pojedinih blokova i grupa stranaka koje insistiraju na nekim ekskluzivnim pravima, ekskluzivnosti grada samo za jednu nacionalnu grupu, odnosno narod. Smatramo da to nije realno, niti je to demokratski i nadamo se da ćemo uspjeti da Mostar napokon prodiše punim plućima i postane grad za sve njegove stanovnike“, rekao je Guzin.

Za AA je govorio i o brojnim problemima s kojima je Mostar suočen, a među kojima su veliki broj porušenih objekata u središtu grada, neriješena komunalna infrastruktura i odlagališta otpada, nedostatak kapitalnih projekata i manje stranih investicija.

Ističe kako su svi ti problemi uzrokovani nepostojanjem Gradskog vijeća. Pojasnio je kako je imao razgovor s ljudima iz struke te da je uvidio kako je postojao i da i dalje postoji veliki broj projekata koji čekaju na realizaciju.

“Izgubili smo mnogo vremena, zato je potrebno novo Gradsko vijeće. Čim se formira, treba zaboraviti sve beskorisne političke borbe, beskorisna prepucavanja i da se prione poslu, jer ove teme koje možemo nazvati akutne, kao što su komunalna i saobraćajna infrastruktura, bespravna gradnja, nemogućnost investiranja, nemogućnost donošenja odluka da bismo krenuli s investiranjem u gradu Mostaru i sve te stvari ćemo staviti na dnevni red. Potrebna je politička volja, potrebno je da i druge stranke koje budu u Gradskom vijeću imaju namjeru da zajedno pokrenemo ovaj grad”, rekao je Guzin.

Dodao je kako je nemoguće da nekome odgovara nastavak ovakvog stanja makar i kratkoročno, a ne čak dugoročno.

Mostar turističko središte BiH

Osvrnuo se i na činjenicu da je Mostar u BiH, regionu i cijelom svijetu prepoznat kao mjesto bogate kulturno-historijske baštine, vjerske raznolikosti i turizma.

”Mostar se zadnjih godina profilisao kao turističko središte BiH, pa možemo reći i šire regije. Vrlo je popularna turistička destinacija jer ima mnoštvo kulturnih, vjerskih objekata, prirodnih ljepota”, kazao je Guzin.

Govorio je i o projektima koje namjeravaju realizirati u tom pogledu.

”U našem programu kojeg smo predstavili, predviđamo osnivanje posebne službe na nivou grada Mostara i ljudi u toj službi će koordinirati sa turističkim agencijama, turističkim radnicima, zanatlijama, vlasnicima restorana, poduzetnicima, potencijalnim investitorima da turizam podignemo na najveći mogući nivo jer potencijali su ogromni, više nego ogromni“, smatra Guzin.

Navodi i kako pandemija, pored ogromnog zdravstvenog predstavlja i ekonomski problem, a turizam je zasigurno jedna od najpogođenijih grana.

”Gradsko vijeće i viši nivoi vlasti će morati pomoći turističkim radnicima i za to ćemo se zalagati, da im se koliko-toliko ublaže posljedice krize koju je uzrokovala pandemija, a nakon što prođe pandemija, krenuti ubrzano u razvoj i napredak našeg turizma”, rekao je Guzin.

Uzimajući u obzir i da je Guzin ljekar, razgovarano je o načinima na koje treba urediti zdravstvenu zaštitu u Mostaru kako bi građani dobili što efikasniju i bolju uslugu.

Zavidna saradnja zdravstvenih ustanova

Naveo je kako su u toku pandemije, zdravstvene ustanove i zdravstveni radnici u Mostaru pokazali veliku odgovornost te su sve zdravstvene ustanove uspostavile zavidnu saradnju. Guzin pojašnjava kako su vrlo koordinirani i misli da su dobro odgovorili na izazov.

”Mostar je možda bio najteže pogođen pandemijom, s obzirom na broj stanovnika. Saradnja zdravstvenih ustanova i zajednički rad primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite, domova zdravlja i bolnica je bio na vrlo visokom nivou”, pojasnio je Guzin.

Podsjetio je kako na nivou grada Mostara, po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, postoji samo primarna zdravstvena zaštita.

”Imamo dva Doma zdravlja, oni već imaju vrlo otvorenu i korektnu saradnju. A, grad je tu da im pomogne u materijalnom, tehničkom i svakom drugom smislu da tu saradnju i prodube te nastave zajednički raditi, da se kapacitiraju. Vjerovatno će trebati još nekoliko amubulanti porodične medicine. Trebat će određene pomoći, investicije za dislokaciju određenih dijelova ambulanti i središta Doma zdravlja, posebno Doma zdravlja Stari Grad, na drugu lokaciju i mi smo to predvidjeli. Za to ćemo se zalagati. Pomoći ćemo domovima zdravlja, odnosno primarnoj zdravstvenoj zaštiti da što kvalitetnije obavi svoj posao”, rekao je Guzin.

Za kraj je pozvao sve građane da izađu na izbore jer je to demokratsko pravo i obaveza.

”Samo time ćemo uticati da se donesu odluke da Mostar bude grad po mjeri svih njegovih stanovnika. U koaliciji Za Mostar 2020 ima izvrsnih kandidata i nadam se da će građani prepoznati i zaokružiti one za koje smatraju da će najbolje zastupati njihove interese”, zaključio je Guzin.

Facebook komentari