Željko Komšić: “Očekivanja od ljudi koji vole ovu državu jeste da se uspraviš i kažeš – ne”

Najviše se osvrnuo na današnji neodržani sastanak sa ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejom Lavrovom.

Podsjećamo, članovi Predsjedništva BiH Željko Komšić i Šefik Džaferović odbili su se danas sastati sa Lavrovom zbog nepoštivanja Ustava i države BiH tokom sinoćnjeg razgovora ruske delegacije i predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Miloradom Dodikom u Istočnom Sarajevu, gdje nije bila postavljena niti zastava BiH.

Istaknuo je da su sinoćnje poruke sa sastanka u Istočnom Sarajevu crvena linija preko koje se nije moglo preći, prenosi “Hayat“.

– Ja sam danas već rekao šta mislim o tome. Po meni, nažalost, moralo se ovako reagovati. Nama nije stalo da imamo problematične odnose sa jednom tako velikom državom, kao što je Ruska Federacija. Ono što je iznenađujuće kod posjete ministra Lavrova u odnosu na ranije posjete, jer je on i prije dolazio u BiH i posjete su bile sasvim drugačije koncipirane, sa poštovanjem prema državi BiH. Ali osnovni je red kada vrh države, bilo ko da je u pitanju, predsjednik, premijer, ministar vanjskih poslova, pokazuju poštovanje pogotovo kada dolaze u službenu, zvaničnu posjetu određenoj državi. To se sada nije desilo, što je samo po sebi indikativno. Ponavljam, gospodin Lavrov je i ranije dolazio u BiH i bio sam u Predsjedništvu BiH u prošlom mandatu i nije bilo ovakvih situacija – kazao je na početku razgovora Komšić.

Istaknuo je da je Lavrov figura koja je vrh svjetske diplomatije.

– On je čovjek nemjerljivog iskustva, sa svom silom i moći koja stoji iza njega i važnošću koju ima iza sebe, i sa aparatom koji stoji iza njega, i priprema ovakve posjete ga informišu, dakle apsolutno saveršeno zna situaciju u BiH, sve ono što su zapravo potezi koje je povukao kako je došao u BiH su zapravo poruke. Ne treba se zavaravati i kamo sreće da su to bili gafovi. To su bile precizno smišljene poruke koje se šalju BiH. Nažalost te poruke odudaraju od onog što smo ranije viđali i u suštini su bili nipodoštavanje institucija BiH, stavovi koje on iznosi su jasni i to nije nikakva tajna. Ali dosad smo imali situaciju da gospodin Lavrov poštovao odluke BiH koje se tiču NATO-a. Sjećam se kada mi je rekao na sastanku u Predsjedništvu u prošlom mandatu “ako je to izbor BiH, Rusija će to poštovati. Mi smo principijelno protiv širenja NATO-a, ali poštovat ćemo izbor BiH u tom smislu”. Odjednom se to promijenilo i sada se dirketno zadire i pokušavaju se neke odluke Narodne skupštine RS, koja nikakve veze nema sa NATO-oom, jer vanjska politika je nadležnost samo države BiH, odnosno Predsjedništva BiH, postaviti kao odluke koje su zapravo važnije od odluka Ustavom definisanih državnih organa – naglasio je Komšić.

Komšić je naglasio još jednu problematičnu stvar, a to je da je očito da Ruska Federacija BiH posmatra kao vrstu male igračke u prepucavanju sa EU i Sjedinjenim Američkim Državama.

– Čak i izjava koju je poslije dao ministar Lavrov, komentarišući sve ovo što se dešavalo, govori u prilog tome. Poslali smo poruku, jesmo takvi kakvi jesmo u odnosu na Rusiju i druge zemlje. Dakle jesmo sitni i mali, ali ne možemo prestati da branimo ovu državu i njene institucije. Ako mi to uradimo, onda ko drugi treba da stane iza toga. Naravno očekivanja od ljudi koji vole ovu državu jeste da se uspraviš i kažeš NE. To su očekivanja naroda i valjda su nas zbog toga i birali. Na taj način smo samo ispunili njihova očekivanja. Također mogu vam reći da mi je savjest mirna zbog ovakve odluke. Mogli smo ovo uraditi i drugačije, ali ja ne bih bio mirne savjesti – izričit je Komšić.

